Josu Urrutia deja la presidencia del Athletic y convoca elecciones

Josu Urrutia abandona la presidencia del Athletic, cargo que ocupa desde julio de 2011. El dirigente rojiblanco ha anunciado, en una rueda de prensa que se preveía rutinaria, que el próximo 27 de diciembre se celebrarán las elecciones para elegir a su sucesor, porque él no optará a un tercer mandato. La decisión, que Urrutia toma en plena crisis de resultados del equipo, aunque en una situación de bonanza económica, abre las puertas a las especulaciones sobre su posible sucesor. “La semana pasada comuniqué a mi junta directiva que no voy a presentarme, y después de la conversación posterior, elegimos como fecha el 27 de diciembre. Ya dijimos que no hay fecha ideal, sino que hay que poner los intereses del club por encima”.

En Bilbao se disparan los rumores sobre los posibles candidatos. El único que se postuló, el pasado febrero, fue José Antonio Jainaga, presidente del conglomerado metalúrgico Sidenor, que en un debate organizado por El Correo afirmó: “Nunca he dicho que me fuera a presentar a las elecciones del Athletic, hasta hoy”. Desde entonces, Jainaga ha captado a diferentes colaboradores que trabajan en su candidatura. Según fuentes cercanas a LaLiga, ha mantenido ya contactos con la patronal del fútbol para recabar información sobre avales y otras cuestiones referentes a las responsabilidades financieras de los dirigentes de un club.

También aparece, entre los candidatos, Mario Fernández, hijo del expresidente de la BBK y exconsejero del Gobierno vasco. Su padre, siendo máximo responsable de la caja de ahorros vasca, ofreció su apoyo explícito a Josu Urrutia en plena campaña electoral de 2011, en la que el ahora presidente se enfrentaba al que lo era entonces, Fernando García Macua. Fernández hijo también se ha puesto en contacto con algún antiguo directivo del club para recabar su consejo.

Entre la actual directiva, el único nombre que suena es el del actual contable, Alberto Uribe-Echevarria, en la actualidad jubilado, que fue director de la auditora Deloitte. En la última comparecencia pública de Urrutia, antes de la Asamblea General, el economista que ha controlado las finanzas del Athletic en los últimos siete años se sentó al lado del presidente, para explicar el fondo de provisión de 76 millones de euros para tapar las posibles pérdidas en posteriores ejercicios. La presencia de Uribe-Echevarria fue un gesto inusual, que abrió las especulaciones sobre la posibilidad de que fuera el candidato oficial, una vez que otra de las personas que parecía tener opciones, el secretario Javier Aldazabal, descartó tajantemente postularse para la presidencia.

Josu Urrutia, de 50 años, acarició durante meses la posibilidad de alcanzar un tercer mandato. No lo descartó pese a que, en la propuesta de estatutos del Athletic que presentó en junio de 2014, y que fue rechazada por los socios, se prohibía expresamente esa posibilidad.

El actual presidente, que ha tenido el mérito de aglutinar a una junta directiva monolítica durante todo su mandato, sin que ni un solo directivo se saliera del guion en esos siete años, ha ido perdiendo, sin embargo, apoyos externos, precisamente por su falta de cintura y mano izquierda con agentes políticos y sociales. Urrutia se ha ido aislando en Ibaigane y ha perdido amigos por el camino, además de enemistarse con prácticamente todos los medios de comunicación de Bilbao.