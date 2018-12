La Real Sociedad despide a Asier Garitano

La Real Sociedad ha rescindido el contrato de su entrenador, Asier Garitano. En un comunicado, la entidad blanquiazul ha agradecido al técnico su "toda la aportación, profesionalidad y dedicación" que, según el equipo, ha mostrado durante el ejercicio de sus funciones y le desea "lo mejor" para su futuro profesional y personal.

Garitano había llegado a San Sebastián el pasado mayo tras despedirse de una larga etapa de cinco años en el Leganés, equipo al que, en solo tres años, subió de Segunda B a Primera División. La ciudad madrileña reconoció sus logros distinguiéndole como hijo adoptivo de Leganés al tiempo que obtuvo galardones individuales como el premio Miguel Muñoz a mejor técnico de Segunda.

El equipo madrileño le ofreció renovar, pero el técnico prefirió irse a la Real Sociedad, donde sustituyó al entrenador interino Imanol Alguacil, que a su vez había sustituido al final de la temporada anterior al técnico anterior, Eusebio Sacristán. Ahora será el propio Alguacil quien, de nuevo, se hará cargo del equipo.

La Real Sociedad ocupa el 15º puesto de Liga después de haber perdido los últimos cuatro partidos de Liga y situarse apenas cuatro puntos por encima del descenso, unos números que en los últimos 15 años solo ha empeorado en la temporada 2006/2007, que acabó con el equipo txuri urdin descendiendo a la Segunda División.

William José, el 'nueve' de referencia del equipo, no ve puerta desde septiembre, Sandro no se ha estrenado aún y jugadores de los que se espera más como Januzaj o Mikel Merino, que en los últimos encuentros no ha sido titular, no están respondiendo tampoco a las expecativas depositadas en ellos. Solo Theo Hernández desde la banda izquierda y Mikel Oyarzábal están siendo capaces de sostener al equipo.

Los dirigentes del club esperan que el parón navideño y el cambio de técnico dé nuevos aires a una plantilla construida para luchar, al menos, por ocupar puestos de Europa League. Con Garitano, son ya seis los entrenadores destituidos en lo que va de temporada.