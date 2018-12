El Mundialito de Solari y de Isco

A Santiago Solari le emociona especialmente la presencia del Real Madrid en el Mundial de Clubes, porque según reconoció antes de enfrentarse este miércoles en las semifinales al Kashima Antlers (17.30, La 1), a los 13 años se escapaba “para ver la final en un bar con amigos”. Casi tres décadas después no tendrá que faltar a sus tareas si los blancos cumplen ante el eléctrico equipo japonés, al que sufrieron para derrotar en la final de 2016 en la prórroga, y acceder al encuentro clave del sábado. “Este es un torneo que me encanta, me parece una competición particularmente preciosa”, prosiguió, emocionado, el argentino.

La realidad es que la llegada del Madrid hasta la final es una obligación, mucho más alzar el título, y cualquier alteración en el recorrido sería contemplada casi como un fracaso. De ahí que durante casi media hora el técnico del Madrid se preocupase de lanzar el mensaje de que la ilusión no solo le inunda a él, también al grupo. “Veo a los jugadores con el entusiasmo que merece la cita, y que ellos se han ganado disputar”, dijo; “cada uno de ellos puede ser determinante para que pasemos a la final”.

Lo cierto es que está sentencia vino precedida de una valoración sobre la situación particular de Isco, uno de los jugadores que menos participación ha tenido en el equipo desde la llegada de Solari al banquillo, y cuyo futuro más se ha oscurecido en las últimas semanas. “Es un jugador que me encanta”, respondió el argentino. “Es de los que más habilidad y calidad tiene del grupo”, le defendió esta vez Marcelo, aunque también dejó claro que su simpatía por el malagueño no es diferente a la del resto de compañeros. “Creo que el tema de Isco es lo normal en la vida de un jugador, a veces se juega más y otras menos y se está poniendo demasiado énfasis en el caso de Isco”, añadió.

A tenor de lo observado durante el último entrenamiento tanto Bale como Asensio parecen recuperados de sus molestias, mientras que Mariano continuó realizando ejercicios al margen del grupo. “Soy consciente de lo que han perdido con la marcha de Cristiano, pero tienen muchos otros jugadores que pueden marcar”, indicó Go Oiwa, entrenador del Kashima Antlers. Observando la tabla de goleadores, Benzema, con 11 este curso, y Bale, con siete, resultarían las mayores amenazas, aunque ambos no atraviesan por su mejor momento de cara a portería. “De ninguna manera subestimaría a ninguno de los rivales. Me encantaría que lo disfrutemos y estos jugadores lo van a hacer”, resolvió Solari.