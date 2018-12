El balón une a 1.200 jóvenes en la tierra manchada por el ‘apartheid’

El suburbio sudafricano de Soweto, al sudoeste de Johannesburgo, se levantó durante los tiempos del apartheid con el fin de alojar a los habitantes negros que hasta entonces vivían en áreas designadas por el Gobierno para los blancos. Su población se rebeló en 1976 contra la política lingüística impuesta en Sudáfrica, y fue brutalmente reprimida en una matanza que terminó con 700 muertos, la mayoría jóvenes y niños. Desde entonces, el township de Soweto, donde vivían Nelson Mandela y Desmond Tutu (dos premios Nobel en una misma calle, Vilakazi Street), se convirtió en un símbolo de la lucha contra la segregación racial. La pobreza, el paro y problemas como la delincuencia y la droga siguen presentes 40 años después. Pero también un sentimiento de pertenencia único y el afán por salir adelante incluso en las circunstancias más adversas. Los Kwamahlobo Games, un torneo de fútbol en el que participa la juventud del barrio, constituyen uno de los estandartes de Soweto en la actualidad. Su impacto social es múltiple: da una alternativa de ocio sano para el periodo vacacional, pero también contribuye a vertebrar una comunidad que disfruta jugando y viendo los partidos. Y además, sirve como trampolín para que los talentos futbolísticos de la zona tengan posibilidades de dedicarse en el futuro a su pasión. La nueva edición de los Juegos comienza el miércoles 19 y cuentan por tercer año consecutivo con el apoyo de LaLiga, que aprovecha su fuerte presencia en todo el territorio sudafricano para promover otros cuatro campeonatos similares y en los que participan alrededor de 10.000 jugadores.

Xolani Mlambo solía subirse al enorme árbol que se levanta junto al campo de fútbol de Kwamahlobo cuando era pequeño para ver los partidos del torneo, que este año cumple su 22ª edición: “Iba muchísimo público y yo no me quería perder ni una jugada”. Allí observaba a los que eran sus ídolos, jugadores como Reneilwe Letsholonyane, también de Soweto, a quien el torneo le brindó la oportunidad de hacerse profesional y labrarse una carrera que le ha llevado a formar parte de los Bafana bafana, la selección sudafricana. “Lo que no sabía entonces es que los Kwamahlobo Games también me permitirían convertirme en futbolista y jugar contra Reneilwe en nuestra primera división”, explica Mlambo desde su casa de Soweto. Mlambo ganó tres veces el campeonato entre los 16 y los 21 años, y después de eso comenzó su salto a la élite. Hoy es un fijo en el once de los Orlando Pirates, uno de los dos equipos de Soweto que juegan en la primera división sudafricana, la Absa Premiership. “La gente de este lugar necesita saber que pueden tener un futuro, y nuestras historias les ayudan a pensarlo. Pero los Kwamahlobo Games son mucho más. Durante unos días todos somos felices alrededor de ese campo de tierra”, valora el centrocampista de 27 años.

Más de 150.000 personas acudirán este año a ese campo a disfrutar de los Kwamahlobo Games. Enrique Suay, delegado de LaLiga Global Network en Sudáfrica, desgrana las características del torneo: “La mayor parte del público y los jugadores son de Soweto. Hay 40 equipos masculinos y cuatro femeninos, cerca de 1.200 futbolistas en total. El torneo se divide en una fase previa de ocho grupos y, tras ella, las eliminatorias. Las semifinales y la final se jugarán el mismo día, el 5 de enero, en jornada de mañana y tarde”. El premio para el campeón, que otorga LaLiga, es de 120.000 rands (unos 7.500 euros). El segundo clasificado recibe 50.000 (3.000 euros) y el tercero y cuarto, 15.000 (cerca de 1.000 euros). “Estas cantidades pueden suponer un apoyo importante para estos clubes, con el que mejorar su equipamiento para seguir ofreciendo a los jóvenes la posibilidad de entrenar y jugar”, explica Suay.

Soweto es una de las zonas de Sudáfrica con mayor densidad de población, 6.400 habitantes por kilómetro cuadrado, similar a la de Hong Kong. También es uno de los suburbios con más altas tasas de pobreza y paro de Johannesburgo. “Es una situación muy complicada. Cuando las clases terminan el sitio de muchos chicos está en la calle. En su casa a veces no tienen ni electricidad, y todo su tiempo libre lo pasan en la calle. Si no tienen algo bueno que hacer, es cuando empieza el peligro”, comenta Xolani Mlambo, que subraya que los Kwamahlobo Games “ofrecen una solución que dura todas las vacaciones de Navidad”. Enrique Suay coincide: “La economía sumergida que se crea en estos barrios da lugar a trabajos que pueden ser ilegales, delincuencia y por supuesto problemas con drogas, porque no tienen otra cosa que hacer. El deporte les ofrece la posibilidad de pasar tardes sanas y divertidas”. Antonio Barradas, director de LaLiga en África, destaca la importancia del fútbol en estas comunidades: “Es el deporte predilecto entre los sudafricanos de barrios más humildes, lo cual se refleja en la carencia de recursos de torneos como los Kwamahlobo Games”.

La pasión por el fútbol de los habitantes de Soweto se comprueba en cada partido del campeonato. “Es una auténtica fiesta. Se reúnen familias y amigos y se pasan todo el día en el campo viendo fútbol y contándose sus vidas. Hay mucho sentimiento de camaradería porque casi todos se conocen. No hay ningún mal momento ni una protesta al árbitro. Todo es alegría”, describe Enrique Suay. “Siempre ha sido así. La fiesta está en la afición y en los jugadores de manera permanente hasta el último día. Es la forma que tenemos de vivir el fútbol. Entre partido y partido hay bailes, partidillos de niños, música… Es increíble jugar allí y se crea mucho sentimiento de unión en la comunidad”, recuerda Xolani Mlambo. De un modo u otro, una gran parte del barrio está implicada: “Todo el entorno se beneficia de esta celebración. Los bares y establecimientos cercanos, los vendedores ambulantes, las tiendas de la zona… Siempre se intenta contar con todos ellos”, asegura Suay.

Si para la comunidad de Soweto los Kwamahlobo Games son importantes y pueden suponer una oportunidad, para los futbolistas el cambio de rumbo en sus vidas puede ser absoluto. “Seguramente yo no habría llegado a ser profesional de no haber sido por el campeonato. Era una de las pocas ocasiones en las que podía llamar la atención y mostrar mi juego. Gracias a eso estoy hoy en los Orlando Pirates y quiero devolverle a la comunidad lo que hizo por mí”, apunta Mlambo. Su caso no es, ni mucho menos, único. Stanton Fredericks comenzó de manera similar y terminó cuajando una carrera europea en equipos como el Grasshopper suizo, el FC Moscow ruso o el Pierikos griego: “Es una gran oportunidad. La forma africana de jugar al fútbol se basa mucho en la expresión personal y en las habilidades, pero necesitan ser reconducidas para ser más productivas, como hacen los jugadores en España. El hecho de que una marca de la magnitud de LaLiga venga a Sudáfrica para apoyar los torneos de fútbol base envía un mensaje de esperanza a nuestros jóvenes”. “El apoyo de LaLiga genera, además, un fuerte impacto mediático añadido. Eso llama la atención de los ojeadores, y cada vez más optan por acudir al torneo a buscar talentos para el fútbol profesional”, desarrolla Enrique Suay.

Este torneo aficionado ha conseguido mantenerse sin patrocinios y con poco presupuesto durante casi dos décadas, pero hace escasamente dos años sus posibilidades de supervivencia eran muy escasas. “Una de las líneas prioritarias de trabajo de LaLiga ha sido apoyar el desarrollo del fútbol base sudafricano en aquellos torneos comunitarios donde hay una mayor necesidad, ya que el resto de marcas no han estado apoyando”, afirma Antonio Barradas. Enrique Suay destaca que el impacto del apoyo de LaLiga va más allá de lo monetario: “Nuestro patrocinio llega en un momento crítico para el torneo, estaba muy cerca de cancelarse para siempre. La entrada de LaLiga permitió mejorar la organización con más estructura y personas al servicio de los Kwamahlobo Games. Por ejemplo, el eco de nuestra presencia llegó hasta el gobierno local de Johannesburgo, que decidió mejorar el campo de fútbol. Desde su esencia de barrio, el campeonato cada vez está más profesionalizado”. El fundador de los Kwamahlobo Games, Patrick Ntenjwa, agradece la labor de LaLiga: “Que LaLiga tome la decisión de asociarse a un producto tan único es digno de aplaudir. Nos motiva para continuar siendo fieles a nuestra identidad y cultura”.

El Mundial de 2010 mostró al mundo la alegría absoluta con la que los sudafricanos viven el fútbol. Los torneos locales logran crear un ambiente similar en sus comunidades. LaLiga lo sabe, y por eso trata de llegar a esos rincones apoyando sus competiciones. El caso de Kwamahlobo no es único. Danny Jordaan, presidente de la Federación Sudafricana de Fútbol (SAFA), ensalza el papel de LaLiga en su país: “Puede reformar el fútbol en Sudáfrica. Hemos participado de forma conjunta en varios torneos de fútbol base y en todos ellos hemos podido observar el apoyo que las comunidades dan al fútbol y lo importante que es dar soporte a estas competiciones”.

Al este de Johannesburgo está Ekurhuleni, donde LaLiga patrocina los Scara Memorial Games, fundados en 2014 en memoria de un exjugador sudafricano. Es un torneo similar en tamaño a Kwamahlobo y se celebra en estas mismas fechas. La competición española también es el patrocinador oficial de los campeonatos de Kimberley (en el centro del país), Limpopo (al norte) y Port Elizabeth (al sur), donde tiene lugar el Easter Soccer Festival a principios de marzo. Es una de las mayores competiciones de este tipo en el país, con más de 200 equipos y 5.000 jugadores. Todos esos campeonatos hacen del fútbol un símbolo en Sudáfrica. Es su nueva esperanza.