Messi, Beckham, Larsson y otras razones para quedarse en España

A Alexandra Jonson (Skanör och Falsterbo, Suecia, 1993) no le gustaba el fútbol de pequeña, pero, como todos sus compatriotas, sabía quién era Henrik Larsson, la estrella del fútbol sueco que jugaba en el Celtic de Glasgow. Aunque los goles del delantero no llegaban a las televisiones de su país porque la Liga escocesa no se retransmitía allí. Todo cambió cuando fichó por el FC Barcelona. Entonces sí, los partidos de Larsson entraron en los hogares. Jonson aún recuerda su estreno, en agosto de 2004, contra el Racing de Santander. “Deco, Ronaldinho… Fue la primera vez que pude divertirme viendo un partido de fútbol”, dice la periodista sueca, que por entonces tenía 11 años y empezaba a soñar. “A los 14 me hice fanática de ese fútbol. Mi objetivo era mudarme a Barcelona para aprender español”, cuenta. “Lo hice a los 18 y, como quería ser periodista deportiva, empecé a escribir en blogs”. Hoy, ella es la principal referencia de los medios de su país para hablar del fútbol español. Se convirtió en los ojos de Suecia en LaLiga. Y su romance con España y su fútbol es común a la de la mayoría de los periodistas extranjeros que escriben de LaLiga para sus países.

Después de Larsson, a LaLiga llegó Zlatan Ibrahimovic, el futbolista sueco más famoso de la historia, que jugó en el Barça en la temporada 2009-2010. Y hoy, es John Guidetti, delantero del Alavés, actualmente el único sueco de LaLiga. "Y yo estoy casi segura de que soy la única periodista sueca que vive en España escribiendo de fútbol". "Detrás de Henrik y de Zlatan, Guidetti es quien más prensa ha tenido en la historia de nuestro fútbol", asegura Jonson, que no limita su actividad a las andanzas del futbolista. “También nos gusta aprender de casos de éxito como el del Eibar”, apunta y comparte el reportaje a doble página que escribió para la edición en papel de un periódico sueco. “Y nos atraen algunas historias del fútbol base”, agrega. Ahora está escribiendo un libro sobre el Real Oviedo y colabora con Strive, Fotbollskanalen, LaLiga TV International y LaLiga Lowdown.

Un reportaje de Alexanra Jonson sobre el Eibar, para un periódico sueco.

Alexandra Jonson, en una entrevista con el sueco John Guidetti.

La narrativa inglesa y el 'boom' Beckham

Como Jonson, el corresponsal del diario británico The Guardian Sid Lowe se asentó en España a causa de un futbolista. En su caso fue la llegada de David Beckham al Real Madrid: "Se lo he dicho a él, que nos cambió la vida a muchos de nosotros". Lowe llegó a España en 2001 para realizar su tesis doctoral sobre la historia política de este país. "De vez en cuando escribía sobre fútbol", dice. "Cada vez lo hacía más, hasta que llegó Beckham en 2003 y hubo una explosión mediática", recuerda. Entonces, "el fútbol se comió a la política" y Lowe se convirtió en una de las principales plumas de su país en LaLiga.

Más de 180 países vibran con LaLiga cada fin de semana. Muchos periodistas han construido su vida en España para poder acercarles la mejor información. Cada rincón del planeta se deja seducir por distintos elementos del fútbol español. "Más allá de la diversidad de nacionalidades de los jugadores, que siempre despiertan intereses locales, hay ángulos que interesan más en unos territorios que en otros y es cuestión de identificarlos y trabajar en ellos", dice Silvia Cosia, responsable de Comunicación Internacional de LaLiga.

Sid Lowe fue capaz de distinguir esos ángulos: "Todos los lunes me planteo un objetivo: no hablar del Real Madrid o del Barcelona", confiesa. "El fútbol español es tan rico en otras historias. Ahora hay una palabra muy de moda en Inglaterra: narrative. ¡Vamos a contar cosas!", agrega. Con esa intención, Lowe ha conseguido que sus entrevistas tengan una marca registrada. Una de las últimas, la historia de la milagrosa recuperación para el fútbol de Santi Cazorla (exjugador del Arsenal, ahora en el Villarreal, que estuvo dos años sin jugar), ocupó dos páginas de la edición de papel de The Guardian. "Me interesa sobre toda la faceta humana. Los futbolistas se abren y es muy gratificante", explica. Se acuerda de cuando Bojan, atacante del Alavés, le confesó sus problemas de ansiedad. "Me dijo que el fútbol no quería hablar de esas cosas", añade. "Entonces le repliqué: 'Hablémoslo nosotros".

Sid Lowe (izquierda), en una entrevista con Santi Cazorla, jugador del Villarreal.

El reportaje de Sid Low sobre Santi Cazorla para 'The Guardian': 'En Londres habían decidido que no iba a poder jugar más'.

Simeone contra el tiqui-taca, el Barça y el Madrid

En Italia, la cosa cambia. "El 95% de los artículos que escribo son del Barcelona y del Real Madrid", dice Andrea de Pauli, que vive en Barcelona desde 2008 y trabaja para el casi centenario Corriere dello Sport. De Pauli, filólogo, llegó por primera vez a España en agosto de 2005, porque había conseguido un trabajo en la revista Don Balón. Escribió algunos reportajes sobre Vincenzo Iaquinta, campeón del mundo con la selección italiana en 2006 y, entonces, posible fichaje del Barça. Y entonces el equipo de su tierra, el Udinese, se clasificó por primera vez para la fase de grupos de la Liga de Campeones y cayó en el grupo del FC Barcelona. "Empecé a escribir crónicas sobre los partidos del Barça para el Messaggero Veneto, el periódico local. Fue bastante paradójico: tuve que viajar 5.000 kilómetros para conseguir trabajo en casa", cuenta. Con esa experiencia, volvió a Italia para sacar su carné de periodista y luego se instaló en Barcelona para el Corriere dello Sport. "Así me convertí en la voz de Messi y de Cristiano para los italianos", relata. Su periódico dedica al fútbol español al menos una página diaria. O dos cuando De Pauli entrevista a personajes como el exdelantero del Valencia Simone Zaza. Su próximo artículo versará sobre ese 5% de contenido que huye de la temática más demandada por sus editores, el Real Madrid o el Barcelona. Se centrará en la situación del Athletic del Bilbao, "un club que nunca ha descendido".

La voz en España de La Gazzetta dello Sport, el periódico deportivo más antiguo de Europa, es Filippo Ricci, publica hasta 700 piezas al año entre textos y vídeos. "No es por presumir, pero soy el responsable del boom de LaLiga en Italia". Llegó a Madrid en 2006, el año en el que Fabio Capello ganó LaLiga "a lo Capello", explica. "En el último minuto de la última jornada y empatado con el segundo". El Barça y el Madrid copan buen aparte de su producción, pero en los últimos años ha ganado protagonismo el Atlético de Madrid. "Simeone es muy popular, muy italiano". Su reportaje titulado "El cholismo y la revolución contra el tiqui-taca" fue la portada del diario con el Cholo transfigurado en el Che Guevara. Simeone la pidió.

Filippo Ricci, de la 'Gazzetta dello Sport', en el Santiago Bernabéu.

La portada de 'La Gazzetta dello Sport', dedicada a Diego Simeone.

El efecto Messi

Juan Irigoyen publicó en su cuenta de Instagram una imagen entrevistando a Kiko Casilla en el RCD Espanyol.

Ningún país extranjero aporta tantos jugadores a LaLiga como Argentina. Este año entre jugadores y entrenadores (incluyendo los dos cesados) 34 argentinos participan en la competición. Sin embargo, Juan Irigoyen (Buenos Aires, 1981), corresponsal de La Nación, admite: “El 70% de las cosas que escribo para mi país tienen que ver con Leo [Messi] o con el Barcelona. Aunque el Real Madrid también interesa ahora que está Santiago Solari de entrenador”. Irigoyen dejó su empleo en una empresa exportadora de carne en Buenos Aires para hacer prácticas de periodismo deportivo en España: "También daba clases en la universidad y me atrajo la idea de ofrecer información a las personas de la mejor manera”. Empezó cubriendo la información del RCD Espanyol. “Nadie lo hacía y vi una oportunidad ahí”, cuenta. Recuerda una entrevista para EL PAÍS “bajo la lluvia" con Mauricio Pochettino, entonces entrenador argentino del conjunto catalán: "Fui hacia Poche y le dije: 'Tírame un centro, lo necesito'. El Espanyol estaba mal y me dijo que si ganaban un partido me daba la entrevista y cumplió con su palabra. No fue una gran entrevista, pero estuvo bien". De a poco logró consolidarse en la sección de Deportes de EL PAÍS, donde actualmente trabaja. Sus textos llegaron hasta los jefes de La Nación que le propusieron comenzar a escribir también para ese periódico.

“En los 90, si bien seguíamos al Piojo López, que jugaba en el Valencia, o a Redondo, en el Real Madrid, los argentinos prestábamos más atención al calcio [fútbol italiano]. Hoy nuestra mayor referencia está en España”, explica Irigoyen. Esa referencia es Lionel Messi, delantero del Barcelona, que se ha convertido en una estrella mundial y no solo atrae a los lectores argentinos. A Florent Torchut, corresponsal de L’Equipe, sus jefes le enviaron en 2016 a la capital catalana teniendo en cuenta su biografía (había vivido en Buenos Aires) y sus contactos con el entorno del 10 del Barça. En Argentina, además de escribir sobre los jugadores que emigraban a la Ligue 1, mantenía contacto con Jorge Messi, el padre del jugador blaugrana. No obstante, su primer gran reportaje en España fue sobre otro mito del Barça. Torchut llegó a Barcelona cuando falleció Johann Cruyff. “Fue una semana rara, viví el homenaje y la muerte muy de cerca”, dice.

L'Equipe, uno de los periódicos deportivos más importantes, fundado hace 72 años e impulsor del Tour de Francia y de la Copa de Europa, tiene dos corresponsales en España, Torchut, en Barcelona, y Frédéric Hermel, en Madrid. La presencia de los franceses en el fútbol español es apabullante. Si los futbolistas argentinos en LaLiga Santander son 28, los franceses no se quedan cortos: hay 27. “Es LaLiga donde juegan muchos campeones del mundo”, dice Torchut. “Griezmann, Varane, Lucas, Umtiti, Dembélé, Lemar… Me piden que cuente todos estos casos. Es casi un tercio de la selección campeona”. El periodista francés destaca el de Antoine Griezmann, delantero del Atlético: “No ha jugado nunca en Francia, ni en un centro de formación ni en cantera ni en un club de primera. Creció del otro lado de los Pirineos, como decimos nosotros, y se transformó en un crack gracias a LaLiga. El fútbol español aporta todo lo que forma a un futbolista de élite y, por decirlo de alguna forma, ha colaborado en la victoria en el Mundial”.

Florent Torchut, con su compatriota, el defensa del Barcelona Clément Lenglet.

No es solo Toni Kroos

El corresponsal del principal periódico de Bavaria, el Süddeutsche Zeitung, es Javier Cáceres, un chileno criado en Alemania que empezó en España escribiendo, sobre todo, de política. Pero pendiente siempre de LaLiga. “Arranqué en los 90 con algún Atleti-Barça”, recuerda. “Pero empecé a ir seguido al Santiago Bernabéu por Jupp Heynckes [alemán, exentrenador del Real Madrid]”. Ahora, con 48 años, en la sección de Deportes del diario, sigue pendiente del fútbol español. "En Alemania se sigue mucho la actualidad de Toni Kroos en el Real Madrid, pero mi periódico no es ombliguista. Interesan sobre todo los tres grandes: Real Madrid, Atlético y Barcelona”.

Javier Cáceres, del 'Süddeutsche Zeitung', en el Camp Nou.

Recorte de un artículo de Javier Cáceres sobre el Clásico. "¡Canonización inmediata!", pide al autor para Lionel Messi.

Todos estos periodistas destacan la espectacularidad de LaLiga. “Las otras Ligas se perciben como más aburridas”, dice Jonson. Cáceres cree que el público alemán valora el “aspecto técnico” de los jugadores. “Se percibe también como una Liga desequilibrada, por el poder del Madrid y el Barcelona, pero en realidad allí es peor con el dominio del Bayern de Múnich”, aclara. Y Torchut, francés, distingue los planteamientos tácticos de los partidos con respecto a otras competiciones: “Los partidos están pensados con la idea de marcar, de crear espectáculo. Cuando enciendo la televisión sé que no me voy a aburrir. Tenemos la sensación de que cualquier equipo de LaLiga puede vencer a la mayoría de los equipos de la Ligue1, excepto al PSG”.

Este año, con 14 jornadas disputadas, los ocho primeros equipos están separados por solo ocho puntos. El Sevilla, el Atlético y el Alavés están dando pelea al Barcelona en la cima. Y los franceses quieren saber por qué, dice Torchut. “Es atractivo. Cualquiera puede ganar" , apunta el francés que como la sueca Jonson destaca el caso Eibar en ese sentido. “Escribí un reportaje acerca de ello. Los clubes con menos recursos están haciendo las cosas bien a nivel formativo, y el Eibar es el ejemplo de que en LaLiga, con menos recursos, puedes pelear”. Jonson destaca al Celta de Berizzo y de Guidetti como un caso similar para el espectador sueco en ese aspecto.

Guidetti, Messi, Griezmann o Kroos de por medio, los ojos del mundo se posan sobre LaLiga y transportan las jugadas de cada fin de semana a las páginas de los periódicos del mundo. En el fútbol español se encuentran historias muy variadas, que unen distintas partes del mundo. Florent Torchut lo resume con un ejemplo: “Al ascensor del Camp Nou lo llamo ‘La Caja Mágica’: nunca sabes con quién te vas a encontrar cuando se abre”.