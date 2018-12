El Atlético se abona al pragmatismo

Si en el fútbol los goles determinan la profundidad de las victorias, en la realidad paralela que rodea el mundo del balón la cantidad siempre entra en contradicción con la calidad. Es por eso por lo que si el Atlético logró golear al Alavés porque es lo que refleja el marcador, tres goles son cantidad suficiente para semejante consideración, la realidad es que la calidad del encuentro no alcanzó cotas sobresalientes. Con el pijama del pragmatismo puesto encima, los rojiblancos firmaron una victoria tan merecida como exagerada, exprimida a partir de una mejor gestión de las oportunidades, del buen hacer de sus mejores futbolistas y sostenida por ese colchón de seguridad sobre el que pocos equipos han aprendido a descansar mejor que el de Simeone.

4-4-2 (D.P.) Diego Simeone 13 Oblak 21 Cambio 35' Sale Giménez Lucas 4 Tarjeta amarilla 57' Tarjeta amarilla Santiago Arias 8 Saúl 15 Savic 10 Tarjeta amarilla 21' Tarjeta amarilla Correa 11 Cambio 63' Sale Francisco Montero Lemar 5 Tarjeta amarilla 78' Tarjeta amarilla Thomas 14 1 goles 86' Gol Rodrigo 9 1 goles 24' Gol Cambio 55' Sale Vitolo Tarjeta amarilla 4' Tarjeta amarilla Kalinic 7 1 goles 81' Gol Griezmann 1 Pacheco 21 Cambio 80' Sale Rubén Sobrino Martín Aguirregabiria 15 Tarjeta amarilla 36' Tarjeta amarilla Ximo Navarro 5 Tarjeta amarilla 91' Tarjeta amarilla Laguardia 3 Rubén Duarte 8 Tarjeta amarilla 15' Tarjeta amarilla Pina 19 Manu García 22 Cambio 45' Sale Borja Bastón Wakaso 23 Jony 11 Cambio 71' Sale Burgui Ibai Gómez 12 Tarjeta amarilla 14' Tarjeta amarilla Jonathan Calleri 4-3-3 Abelardo Fernández

Se agarraron los rojiblancos a su versión más efectiva, repitiendo en el centro del campo del Atlético de la dupla Rodrigo-Thomas evidencia una concepción ya asimilada por Simeone e interiorizada en un sistema de juego que se define por parejas. Ambos ejercen de barrera defensiva, y al mismo tiempo garantizan una salida limpia de balón, primordial para que el desde ese punto concreto todo lo demás fluya con normalidad. La capacidad de penetración de los volantes está directamente condicionada a la solidez de su retaguardia, pues no hay carrera hacia adelante si queda ropa por guardar.

El Alavés intentó romper esa vía con la intermediación de futbolistas no diseñados específicamente para la batalla física. Ibai, poco brioso en el cuerpo a cuerpo, es en cambio un valor interesante a la hora de generar dudas en cuanto a quién debe marcarle. Mientras Manu, Pina y Wakaso trataban de esquivar los peajes, a Ibai solo le interesaba llegar hasta Calleri, auténtico náufrago en el ataque del Alavés, custodiado por un Savic poco dado a la conversación. De hecho, las primeras palabras que se dedicaron mutuamente las pronunciaron a golpes, pues ya se sabe que toda afrenta por pequeña e insignificante que sea en el fútbol debe ser ajusticiada. Semejante entusiasmo en marcar territorio deparó cuatro tarjetas en tan solo 20 minutos, dando al partido un tono osco, oscuro, en el que rara vez se iluminaba una luz al final del túnel.

Con el balón volando de un lado al otro, el volumen de jugadores perjudicados por semejante táctica crecía exponencialmente. Que Savic tocase más el balón que Rodrigo eliminaba una fuente de creación y permitía al Alavés replegarse en su campo. Solo el buen toque de Thomas sirvió para abrir de vez en cuando el juego a las bandas, donde Arias y Correa continúan afianzando su relación. Sintonizan bien ambos jugadores, aportando el argentino ese desborde imprevisible que se complementa tan bien con el academicismo del lateral colombiano. En el costado izquierdo, con Saúl ocupando de nueve el lugar de Filipe Luis, las cosas no producían el mismo efecto, aunque de la misma forma el Alavés no supiera cómo descorchar esa banda.

En una pausa inesperada en medio de esa letanía aérea llegó el gol del Atlético. Con un gran centro a media altura Arias encontró la cintura de Kalinic, o ese minúsculo espacio que separa el estómago del riñón, para dirigir, eso sí, con cierto estilo el balón al fondo de la portería de Pacheco. La jugada, tan académica como bien ejecutada, resultó la primera luz de un encuentro que volvería apagársele al Atlético con la lesión de rodilla de Lucas Hernández. El Alavés aguantó el golpe del gol y sin salirse demasiado de su cauce, a ritmo no muy elevado a pesar de que para Abelardo siempre faltaba algo de pausa en todos los desplazamientos.

Agarrado al tobillo de Ibai el barullo habitual de las jugadas de ataque del Alavés empezó a refinarse. La entrada de Bastón por Wakaso advirtió una voluntad de dar un paso adelante y tratar de modificar la inclinación de un partido que tendía hacia la orilla del Atlético. Pudo caer definitivamente del lado rojiblanco si un cabezazo de Giménez a la salida de un saque de esquina no se hubiera topado con el poste. Al menos su remate encontró la portería, no como el de Calleri minuto después, en la única ocasión en la que la única sombra que le acechaba era la suya. Pero no supo redirigir el balón con todo de cara y los brazos de Abelardo tratando de entender qué había ocurrido nunca antes parecieron tan abiertos.

Por momentos la mejor manera de advertir de qué lado caían los golpes del partido resultaba observar a Simeone. Especialmente cuando se agachaba para tomar impulso y levantar el ánimo de un equipo con tendencia al trantrán. Precisamente esa bajada de revoluciones motivó al Alavés, igualmente atribulado en sus elaboraciones, pero motivado por la posibilidad de que para conseguir el gol no hicieran falta florituras. El balón parado pasó a ser el mejor argumento, aunque las manos de Oblak y la falta de puntería emborronaron un dibujo que Griezmann acabaría por deshacer. El francés, de nuevo en ese estado de conserva que le permite no intervenir demasiado durante el partido pero mantenerse fresco hasta el final aprovechó un mano a mano para superar a Pacheco tras un rebote afortunado, y Rodrigo, en una de las pocas visitas que tuvo al área del Alavés recogió un rechazo de Pacheco a remate de Correa para cerrar el círculo.

Cambiar de piel es tan práctico como efectivo en el fútbol, y para el Atlético nunca antes había resultado tan fácil encontrar qué ponerse en cada momento. Y además, lucir.