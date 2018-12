Aleñá: “Sé que lo estoy haciendo bien”

La plaga de lesiones, las circunstancias del partido y el criterio de Valverde que creyó llegado el momento de intervenir relevando a Arturo Vidal en un cambio protestado por la afición del Camp Nou, le dieron a Carles Aleñá su segunda oportunidad de jugar un partido de LaLiga esta temporada. Dispuso de algo más de 20 minutos. Los aprovechó a la perfección. Marcó el segundo gol, el de la tranquilidad para el Barcelona, que en esa fase estaba siendo muy exigido por el Villarreal. “Se trata de aprovechar la oportunidad”, afirmó el jugador de la cantera azulgrana. “Ya pasó lo mismo el otro día en la Copa. Tengo que ponerle las cosas difíciles al míster. Sé que lo estoy haciendo bien. Tengo que aprovechar las ocasiones”. Lo está consiguiendo. El jugador nacido hace 20 años y que viste de azulgrana desde la categoría pre-benjamín, debutó en el primer equipo en noviembre de 2016, con Luis Enrique como entrenador. Fue en un partido de Copa ante el Hércules, y anotó el gol del empate. En septiembre de 2017 firmó la renovación por tres temporadas, con una cláusula de ampliación de otras dos si formaba parte de la plantilla del primer equipo, cosa que ha conseguido esta temporada.

“Lo más importante es que he podido ayudar al equipo con ese gol que nos ha dado la tranquilidad. El Villarreal tiene grandísimos jugadores, de mucho toque, como Fornals o Cazorla. En aquel momento estaban dominando. Pero hemos sabido recomponernos y, con el gol, hemos tenido más el balón”.

“Solo lo ve Leo”

Explicó cómo se produjo el tanto: “Con Messi todo es más fácil. Ha sido un pase que solo ve Leo. Le he preguntado cómo ha visto ese pase. Yo rompo los espacios, pero él me la pone donde quiere. He visto a Asenjo encima de mí, la he picado y ha sido gol. Es un gol que para mí durará toda la vida. Marcar en el Camp Nou es un sueño hecho realidad. Desde pequeño esperas algo así. Al final, lo que me dicen que disfrute que juegue como siempre he jugado. El Camp Nou impone, pero intento soltarme cada vez estoy más a gusto”.

Valverde alabó a Aleñá, que combina sus actuaciones con el equipo filial, en Segunda B, con los entrenamientos y las fugaces apariciones en el primer equipo. “Es un jugador que tiene llegada Ha hecho muchos goles con el B, se relaciona bien con las llegadas arriba desde la segunda línea. He pensado que nos faltaba frescura, tiene gol, y lo ha conseguido. Es un premio para un jugador que se ha ganado con creces el pase del segundo al primer equipo”.

Valverde acabó con un sabor agridulce, satisfecho por la victoria y por el juego de su equipo durante la primera parte, pero no por el que desplegó en la segunda. “En el primer tiempo hemos sido más nosotros, hemos tenido desborde, llegadas y se intuía que podíamos hacer gol. La segunda parte no ha sido tan buena. Hemos sufrido cuando. Es lo que pasa cuando no tenemos el balón. Hemos tenido que organizarnos para que el Villarreal no tuviera ocasiones. Nos faltaba el balón y no nos sentíamos cómodos”. El Barcelona no dejaba su portería a cero en la Liga desde el partido contra el Valladolid, el 25 de agosto (0-1). Los azulgrana han encajado 19 goles en 14 partidos de Liga esta temporada.

Valverde se refirió también a Dembélé en tono elogioso. “Tiene desborde, tiro, velocidad, desparpajo, atrevimiento. Esperamos que siga así, no solo en este partido sino en muchos más, como ya ha hecho. Le pedimos más cosas. Ha acabado cansado”. También Aleñá elogió a su compañero francés: “He visto a pocos jugadores con su personalidad, con ganas de atreverse y de hacer lo que sabe hacer. Necesitamos que la gente esté a su lado. Necesitamos que esté integrado y que siga haciendo goles como los ha hecho ya esta temporada”.