Valverde “¿Fichar en invierno?, analizaremos las necesidades”

Ya clasificado para los octavos de final de Champions League, el Barcelona buscará ante el PSV Eindhoven la primera plaza del Grupo B. “Estamos en la Liga de Campeones. Nuestra intención es ganar”, se arrancó Ernesto Valverde; “no me preocupa la tensión competitiva del equipo. Estamos clasificados, pero no sabemos en qué posición. La única manera de ser primeros pasa por ganar mañana, independientemente de los otros resultados del grupo”. Arturo Vidal corroboró la idea de su entrenador: “Para nosotros es importante terminar como primeros”.

El problema para el grupo azulgrana es que llegó a Eindhoven con siete bajas: Luis Suárez, Rafinha, Vermaelen, Sergi Roberto, Cillessen, Arthur y Sergi Samper. Valverde cuenta con el 30% de su grupo en la enfermería. Cinco de los siete futbolistas se han lesionado en la última semana, tres por problemas musculares (Cillessen, Sergi Roberto y Arthur). “Hay una explicación en todo. Casi todos los problemas afectan a jugadores que han ido con sus selecciones. Para Arthur es algo nuevo (las convocatorias a la Canarinha). Queremos que vayan a la selección, pero a veces lo pagas durante la temporada”, subrayó el Txingurri. Y se sumó Vidal. “Es la intensidad de los partidos, también la acumulación... Los jugadores dan el máximo. Esperamos que se recuperen pronto para que el Barça sea más fuerte”, completó el volante chileno.

“¿Fichar en el mercado de invierno?”, dijo Valverde; “tenemos que analizar las necesidades. Rafinha (se perderá lo que queda de temporada) es una baja sensible porque estaba entrando en el equipo en los últimos meses. Y será una lesión larga justo después de haber salido de otra lesión importante. El jugador estaba tocado”, explicó Valverde, que viajó a Holanda con cinco jugadores del filial: Miranda, Riqui Puig, Iñaki Peña, Ezkieta y Chumi. “¿Ya no se confía en la cantera?”, le cuestionaron al técnico. “Los análisis de fuera me parecen bien, pero yo me fijo en el Barça y en el Barça B. Y hago el mejor equipo para ganar. Me parece absurdo pensar otra cosa”, sostuvo el preparador azulgrana. “A Aleñá lo tenemos en el primer equipo. Y contamos con Riqui Puig, Collado, Monchu y Oriol Busquets, que vienen a entrenar regularmente con nosotros”. Y añadió: “Han venido jóvenes por las bajas, pero no vamos a especular. Sabemos que si ganamos no tenemos que mirar a nadie más. No vamos a hacer experimentos”.

Ausente Luis Suárez, Dembélé vuelve a asomar como una posibilidad para el once inicial, después de haberse caído de la convocatoria ante el Betis y de comenzar en el banquillo el duelo frente al Atlético de Madrid. “Su gol ante el Atlético es importante para él y para todos. Un gol siempre da confianza, pero él siempre va a intentar dar lo mejor cuando sale. Cuando salió fue profundo y al final tuvo ese premio”, analizó Valverde la situación del extremo francés.

Dembélé también marcó ante el PSV en el duelo en el Camp Nou. “Tienen la obligación de ganar para no quedarse afuera. En la ida no fue un equipo que nos presionó bien arriba. Nos hicieron contragolpes muy profundos. Esperamos un partido parecido. Ellos tienen jugadores rápidos. Valoramos al PSV, Llevan trece partidos de Liga sin perder. Tiene un esquema claro, es un equipo reconocible y bien conjuntado. Siempre ha dado una buena imagen”, concluyó Valverde.