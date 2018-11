Los árbitros se ‘humanizan’

Si no fuera por el tipo de chándal, verde y negro y con el logo de la Federación Española en el pecho, y porque alguno de los presentes superaba la cuarentena, la escena hubiera pasado por la de cuatro futbolistas respondiendo en rueda de prensa a cuestiones previas o posteriores alrededor de un partido. Pero no se trataba de eso, sino de un hecho sin precedentes en la historia del fútbol español. Cuatro árbitros en activo, Del Cerro Grande, Gil Manzano, Mateu Lahoz y Undiano Mallenco, acompañados por Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, y de Clos Gómez, director del Proyecto VAR (videoarbitraje), se presentaron este miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para hacer balance de su trabajo en el primer tercio del curso y responder a cualquier cuestión sobre su labor.

“Queremos que la gente nos vea como deportistas de élite”, proclamó en primera persona Velasco Carballo, retirado desde 2016, adalid de la estrategia aperturista con la que llegó al cargo y con la que pretende sacar de la penumbra a una de las figuras más trascendentales del fútbol, durante años reacia a la exposición pública y al escrutinio directo de la opinión pública. “Tenemos que normalizar nuestra situación con el entorno que nos rodea, porque esta gente que está aquí conmigo solo tienen un defecto, y es que no son perfectos”, proclamó el mandatario, después de que Clos Gómez expusiera en diapositivas los números registrados por el videoarbitraje en las 12 jornadas de Primera que se han disputado hasta el momento. “El rendimiento de los árbitros está siendo tremendamente elevado hasta el momento, pero lo hacemos con una tremenda humildad porque es un tercio de Liga y con la modestia de saber que tenemos que mejorar en muchos aspectos”, resolvió.

Más allá de lo atípico de la estampa, la sensación que transmitieron los cuatro árbitros durante sus intervenciones es la de un colectivo que tras años de sobreprotección ha encontrado, especialmente a partir de la implantación del videoarbitraje, una herramienta para reforzar su tarea. “El VAR es nuestro ángel de la guarda”, señaló Mateu Lahoz, que a sus 41 años ha dirigido 195 partidos en Primera. “A mí me hubiera encantado ser futbolista, por eso quiero darles las gracias a ellos por cómo se han adaptado emocionalmente a esta herramienta”, prosiguió el valenciano, que quiso hacer ver que la conciliación laboral y familiar también es un problema presente en su profesión. “Tuvimos que hipotecar nuestras vacaciones familiares este verano para prepararnos para lo que íbamos a experimentar este año”, confesó, en un gesto que dejó en evidencia el alto grado de profesionalización que ha alcanzado el estamento arbitral en la última década, llegando a alcanzar cuotas similares a la de los futbolistas.

“Nuestro objetivo es vender entre todos el producto del fútbol, el producto España”, prosiguió Mateu Lahoz, que observó junto al resto de los asistentes, y por primera vez desde que se implantó la tecnología en este deporte, la secuencia protagonizada por Sánchez Martínez en el Barcelona-Real Madrid del pasado octubre. “Te recomiendo que vayas a verlo”, le espeta por el pinganillo Hernández Hernández, árbitro del VAR. “No toca balón y golpea a Suárez”, continúa. Tras revisar la jugada en el monitor, el árbitro señaló penalti. “Perfecto, contacto y sin tarjeta”, resuelve Sánchez Martínez.

Las miradas entre los asistentes demostraron no solo la singularidad del acto, sino la evidencia de que el trabajo arbitral sigue siendo una tarea de grupo. “Yo lo que no quiero en ningún momento es irme a casa con piedras en la mochila por pensar que no he podido ayudar a algún compañero que está en el campo”, señaló Gil Manzano, de 34 años, que ha dirigido 124 partidos en sus seis temporadas en Primera.

Y tras la rueda de prensa, todos se levantaron y posaron para la foto abrazados como lo hacen los futbolistas.