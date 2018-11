Luis Enrique: “Esto es no es una sorpresa; es lo que hay”

“Esto es lo que hay”, dijo Luis Enrique, más resignado que contrariado tras la derrota en Zagreb, al cabo del último partido de los cuatro de la fase de grupos de la Liga de Naciones y el quinto encuentro que dirige como seleccionador tras asumir en julio en la estela del desastre del Mundial de Rusia. La Roja no da para más.

Al mensaje del entrenador solo le faltó añadir la lista con los nombres que ya no están disponibles para su convocatoria: Andrés Iniesta, David Silva y Gerard Piqué, los tres retirados de la selección el último verano, conformaron la espina dorsal de un equipo que ahora busca piezas de recambio con urgencia. Después de un recorrido irregular que comenzó con una victoria en Wembley ante Inglaterra (1-2) y otra en Elche ante Croacia (6-0), y se prolongó con dos derrotas sucesivas ante Inglaterra en Sevilla (2-3) y frente a Croacia en Zagreb (3-2), las palabras del técnico apuntaron a la necesidad de considerar el carácter transitorio del momento que vive la selección.

“Ya sabemos la situación de la selección después del Mundial”, comentó el asturiano, que comentó que la prioridad es alcanzar la Eurocopa de 2020. “Hay un cambio generaciónal y estamos intentando crear un equipo. En esas estamos y seguiremos. Hay gente joven que necesita confianza y con los partidos que vendrán habrá muchísimo margen de mejora. Estoy convencido de ello. Me encantaría jugar una final four este verano pero lo fundamental es buscar la clasificación para la Eurocopa y llegar a la competición con jugadores más experimentados. Ese es el objetivo. Esto no es una sorpresa”.

Respecto al intensísimo partido de Zagreb, el técnico se mostró convencido de que España mereció al menos el empate: “Todas las derrotas son duras pero esta ha sido más dolorosa. Creo que ha sido una gran segunda parte de los dos equipos, hemos estado mucho mejor que en la primera, donde ha habido muchos errores y muchas imprecisiones. Hemos tenido que levantarnos dos veces y hemos tenido más ocasiones de llevarnos el partido. Al final el partido se resuelve de esta manera, pero hemos merecido mucho más”.

“Un grupo difícil”

“Lo único que indican estos resultados es que éste es un grupo muy difícil”, prosiguió Luis Enrique, “con dos de las mejores selecciones del mundo [Croacia e Inglaterra], y nosotros con un papel de equipo menos favorito. Los dos primeros partidos salieron muy bien. Yo estoy bastante contento. Veo aires de mejora”.

Puesto a valorar el error en la salida de Ramos con Sergi Roberto, el entrenador subrayó que estas situaciones son naturales en equipos en formación que pretenden ajustarse al estilo creativo típico de España. “Este es un juego de errores”, señaló, sin mencionar que Ramos y Sergi Roberto nunca habían jugado juntos en esas posiciones, como central derecho uno y como lateral derecho el otro. “Sobre todo”, explicó, “en los equipos como el nuestro que queremos salir jugando desde atrás. Vamos a seguir así y hay que aceptar los errores cuando sucedan. El resto de los errores [en relación a los fallos de marcaje de Iñigo Martínez en el 2-1 y el 3-2] forman parte de lo que es el fútbol y los tienes que aceptar”.

El seleccionador español concluyó su valoración del 3-2 de Zagreb encogiéndose de hombros: “La Liga de Naciones hace que evitemos jugar amistosos contra selecciones inferiores y que compitamos contra los mejores de Europa. En este grupo nos ha tocado jugar contra Inglaterra y Croacia, dos de las cuatro selecciones que estuvieron en semifinales durante el Mundial. No son partidos fáciles. Esto es lo que hay”.