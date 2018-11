Empate heroico de Caruana tras siete horas de tortura

Carlsen: “Otra vez se me ha escapado”

L.G.

La situación en la sala de prensa era un poco surrealista. Tras una lucha épica y de gran calidad durante siete horas, los gladiadores no podían ni con su alma y solo deseaban irse al hotel. Pero los periodistas necesitaban frases interesantes para poner la guinda a la crónica de un combate memorable.

A duras penas, arrastrando sus palabras, Carlsen expresó “sentimientos contradictorios”. Y se explicó: “Es pronto para sacar conclusiones, pero siento que estoy jugando mejor que en la reciente Copa de Europa de Clubes; desde ese punto de vista, va todo bien. Pero es obvio que hoy he estado muy cerca de ganar a Fabiano, pero otra vez se me ha escapado, como ocurrió en agosto en el torneo de San Luis [EEUU]. De modo que, en lugar de estar contento por hacer tablas con negras, me voy con esas sensaciones agridulces”.

Caruana fue autocrítico: “No he jugado bien la apertura, y luego me ha tocado sufrir mucho. Pero es la final del Campeonato del Mundo, y debo estar preparado para estas situaciones”. En ese momento, Carlsen decidió echarle una mano: “Quien esperaba hoy un empate aburrido estará muy contento. Y no descarto que en este duelo haya muchas partidas largas”.