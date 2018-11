Nadal, operado del tobillo, no jugará jugará el Masters

Rafael Nadal no jugará más en lo que resta de temporada. El mallorquín, de 32 años, fue operado este lunes de un problema en el tobillo derecho y por lo tanto no participará en la Copa de Maestros, el torneo que cierra el año en Londres, del 11 al 18 de noviembre. La semana pasada no pudo competir en el Masters de París-Bercy, pero entonces debido a unos problemas abdominales, y ahora no podrá participar en la última cita de 2018 debido a un contratiempo que, explicó, arrastra desde hace tiempo.

Según especifica el parte médico facilitado por su equipo, Nadal está siendo sometido esta tarde a una artroscopia, dado que “presenta un cuerpo libre intra articular” en dicho tobillo. “Se le practicará para su extracción y poder empezar la temporada que viene en plenas condiciones”, explica en la nota el doctor Ángel Ruiz Cotorro.

De forma instantánea, el tenista transmitía a través de sus redes sociales una secuencia de tuits en los que daba carpetazo al año. “Es cierto que lo teníamos detectado desde hace tiempo y de vez en cuando me molestaba. Sin embargo dado que el problema en el músculo abdominal me impide también jugar en Londres, aprovechamos el momento para remover el cuerpo libre y evitar futuros problemas”, dice Nadal.

“Ha sido un año complicado, muy bueno a nivel tenístico cuando he podido jugar y a su vez muy malo en lo que a lesiones se refiere”, agrega el de Manacor, que a comienzos de curso sufrió otra lesión importante en el psoas ilíaco. “He hecho todo lo posible para llegar a final de temporada en buenas condiciones, tanto a París como a Londres, haciendo las cosas bien y me apetecía mucho jugar. Desafortunadamente tuve el problema del abdominal en Paría la semana pasada y, además, tengo un cuerpo libre en la articulación del tobillo que tiene que ser removido en quirófano hoy”, añade.

La del Masters se trata de la décima renuncia del balear en lo que va de año. De este modo, en 2018 se ha ausentado de más torneos (10) de los que ha jugado (9). Debido a las lesiones, Nadal no pudo finalmente acudir a Brisbane, Acapulco, Indian Wells, Miami, Queen’s, Cincinnati, Pekín, Shanghái, París-Bercy ni ahora al O2 de Londres, donde se reunirán las ocho mejores raquetas. Cabe destacar, además, que tuvo que abandonar tanto en el Open de Australia (cuartos) como en el US Open (semifinales).

En la información facilitada por el deportista y su equipo no se determina un periodo concreto de recuperación, aunque el objetivo es que pueda arrancar en Brisbane el nuevo curso (30 de diciembre) y ante todo llegar con garantías a Melbourne (14 de enero) para disputar el primer Grand Slam de 2019.