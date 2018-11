Jorge Martín, una carrera de 10 para un campeón de Moto3 irrompible

Jorge Martín es duro como una piedra. Un piloto que, a pesar de las lesiones, las caídas, los choques, no se rompió hasta que no cruzó la línea de meta. Como campeón de la carrera en Sepang. Como campeón del mundo de Moto3. Y ya no reprimió las lágrimas. Todo el sufrimiento había valido la pena.

Martín (Madrid, 20 años), como tantas otras veces este curso, hizo una carrera de 10 en la que aunó su habilidad y atrevimiento al manillar con esa velocidad natural que siempre tuvo y la táctica que solo los mejores son capaces de poner en práctica en los momentos más críticos, de mayor presión. Se sabía con un buen ritmo, casi tan bueno o más que el de su rival por el título, Bezzecchi. No parecía preocuparle el motor de su Honda como en otras ocasiones, corto como se ha quedado en lucha con las KTM. Y aparentaba una tranquilidad increíble. Su objetivo era ganar la carrera y no mirar más allá. No pensar en qué haría el italiano. Si el título tenía que decidirse en Valencia él se encargaría de trabajarse las mejores condiciones para esa última carrera. Pero no hizo falta. Esa misma mentalidad ganadora le llevó a la cima a la primera de cambio. Desde la pole position lograda el día antes. A lo más alto del podio en Malasia.

El piloto del equipo Gresini de Moto3 fue calculador en sus movimientos. Y un ejecutor delicado. Aunque lucía el sol en Sepang, la pista no estaba en perfectas condiciones tras las lluvias crecientes: el asfalto presentaba numerosos parches de humedad, peligrosos en cuanto uno se salía de la trazada. Había que ir con tiento. Y eso en Moto3 es difícil cada domingo. No hubo manera de evitar que se formara un grupo grande en las primeras vueltas de la carrera. Comandado el pelotón por Bezzecchi, primero en cuanto llegó a la primera curva, con Martín pegado a su colín, había demasiados participantes en la pelea. Un escenario ideal para el italiano, que trataba de sumar a cuantos más mejor para alargar la pelea hasta la próxima cita. Un escenario complicado para Martín, a quien se le complicaba así el triunfo y se le multiplicaban los peligros.

Pero hace tiempo que demostró que es un tipo duro. Llegó a caer hasta la octava posición, asediado por sus rivales, escurriendo los peligros de un toque que le arruinara la carrera. Pero tenía la estrategia en la cabeza, perfectamente definida. Y la aplicó a rajatabla. A diez vueltas para el final dio un tirón y pasó de la octava a la primera posición en la última curva de Sepang. Ya no volvería a perder de vista a Bezzecchi, por mucho que se moviera del primero al quinto puesto. A cuatro giros del final volvió a colocarse delante. Y tiró. Cambió el ritmo de manera drástica. Y cuando volvió a pasar por meta, a tres giros del final, ya les sacaba a sus rivales ocho décimas. Siguió aumentando su distancia: 1,9 segundos a dos giros; tres segundos al empezar la última vuelta. Y Bezzecchi que se perdía entre el pelotón. El margen que les sacaba a sus rivales parecía una metáfora deliciosa: esa ha sido la distancia que les ha sacado a sus competidores este año, a golpe de poles, diez, de vueltas rápidas, de victorias, siete.

Cuando cruzó la meta y paró el crono logró que la distancia con sus competidores fuera de casi 4 segundos. Un mundo en Moto3, donde las carreras se deciden con un cuchillo entre los dientes, en la última curva, incluso en la recta de meta, aupados algunos por los rebufos de sus rivales. Había cumplido. Lo que no sabía todavía es que Bezzecchi, que jugaba en el límite, había perdido la cuarta posición en la última curva. No sabía que Arenas había cruzado cuarto y el italiano quinto. Un punto que le hacía campeón. Después de una carrera de 10.