Márquez se lleva la ‘pole’ también en Malasia y también bajo la lluvia

Marc Márquez se volvió a llevar la pole position. La pole número 80 en 185 carreras en el Mundial. Un récord que no para de aumentar. Márquez se llevó el mejor tiempo y lo hizo en Sepang, un circuito con dos larguísimas rectas en el que hace cuatro años que ni lograba el mejor tiempo de la clasificación ni consigue ganar la carrera. Los problemas de la Honda en aceleración especialmente desde la instauración del sistema electrónico común para todos los equipos de MotoGP y los numerosos cambios que ha experimentado el motor de la RC213V desde entonces le ponían las cosas difíciles al campeón del mundo en este trazado. Si bien, aunque aquí la potencia del propulsor de la Ducati ha destacado por encima del resto en los últimos años, se ha observado un cambio este 2018. La Ducati es una moto muy equilibrada que ya no solo destaca por su velocidad punta, tanto es así que este fin de semana la mejor moto en ese parámetro es la Honda de Márquez, que alcanzó casi los 324 km/h, casi cuatro kilómetros más que la de Dovizioso.

Con una moto así de competitiva en un circuito que vuelve a sentarle bien a la Honda no hay rival para Márquez, que se llevó la pole sobre el asfalto mojado de Sepang y a pesar incluso de caerse en medio de la cronometrada. Lo logró gracias a un giro medio segundo más rápido que el del segundo, Johan Zarco; nueve décimas más rápido que el del tercer clasificado, Rossi, contento con el rendimiento de su Yamaha. Lo logró Márquez a pesar también de que, como la lluvia había cesado antes de salir a la pista, esta fue secándose poco a poco y drenando la ingente cantidad de agua que llegó a acumular –de hecho, una fuerte tormenta obligó a retrasar el inicio de la sesión–, de modo que hubo muchos pilotos que mejoraron sus tiempos.

Cambio de horario

La clasificación se disputó finalmente con más de una hora de retraso después de haber tenido que suspenderse la Q1 al cabo de escasos minutos. Había roto a llover en los minutos finales del último libre –con múltiples caídas, entre ellas las de Torres, que dio por terminado su fin de semana con una fractura en el dedo pulgar– y, cuando arrancó la sesión de clasificación el agua acumulada en la pista era tanta que los pilotos apenas pudieron completar unas vueltas de mala manera. El peligro de aquaplanning era enorme hasta que, finalmente, se mostró bandera roja. Las sesiones no se retomaron hasta que no cesó el chaparrón. La clasificación se decidió con la pista todavía empapada, pero practicable.

Lo sucedido durante este sábado y la tónica vista durante todo el fin de semana –ha roto a llover casi cada tarde– obligó a los organizadores del gran premio a tomar una decisión drástica para evitar las fuertes lluvias el domingo en la medida de lo posible. Así pues, y tras la petición de los pilotos el viernes, se ha accedido a reestructurar el horario inicial previsto para el día de las carreras, que se adelantarán todas dos horas. De este modo, Moto3 empezará a las 3 de la madrugada (hora española); Moto2 a las 4.20; y MotoGP será a las 6. Malasia es un país tropical que se ve afectado por el monzón precisamente en el mes de octubre, cuando se disputa el gran premio.

Lorenzo vuelve a abandonar

En esta sesión de clasificación ya no participó Jorge Lorenzo, que decidió retirarse del gran premio después de comprobar que no estaba en condiciones físicas de pilotar su Ducati apenas diez días después de haber sido operado de una lesión en su muñeca izquierda. Lo había intentado el viernes. Salió a la pista en la primera y en la segunda sesión, pero no pudo más que terminar el último a más de tres segundos del primero. “Sentía dolor, especialmente en las frenadas y los cambios de dirección”, informaba su equipo. Por eso decidió abandonar, sobre todo después de comprobar este sábado por la mañana que su muñeca no había mejorado. Michele Pirro, piloto probador de la casa italiana, le sustituye para el resto del gran premio.