La Federación estudia llevar la final de la Supercopa a Estados Unidos

Luis Rubiales tenía previsto reunirse el pasado jueves en Nueva York con directivos de Relevent, la compañía de eventos deportivos con la que LaLiga firmó el acuerdo para tratar de llevar partidos del campeonato liguero a Miami. Todo estaba preparado para una comida que finalmente fue cancelada por el presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF). Rubiales se sintió airado por la campaña de recogida de firmas iniciada por Relevent en una página web en la que se calificaba de falsos los argumentos dados por la federación y por la FIFA para que el Girona-Barcelona se dispute el 26 de enero en Miami.

En la FEF aseguran que la citada comida fue improvisada al enterarse directivos de Relevent que Rubiales viajaría a Nueva York. También afirman desde Las Rozas que no estaba previsto que se tratara la intención de vender los derechos de la Supercopa de España a Relevent puesto que ya se habría rechazado una jugosa oferta de la compañía. Según fuentes conocedoras de la negociación, el encuentro fue programado por la federación y sí estaba previsto abordar este asunto, así como otros referentes a la selección. Estas mismas fuentes confirman que, efectivamente, las negociaciones con Relevent para llevar la Supercopa a Estados Unidos estaban muy avanzadas y que la oferta de la compañía americana era muy suculenta. Sin embargo, añaden, la federación se descolgó solicitando una cifra muy superior a la ofertada con el objetivo de repartir más dinero a los clubes que la disputaran y obtener réditos mayores para las arcas federativas. Una propuesta de un país de Oriente Medio habría sido puesta encima de la mesa por parte de la federación para tratar de aumentar la puja de Relevent por la Supercopa.

Tanto Rubiales como su equipo directivo quedaron muy satisfechos por la experiencia de la última Supercopa celebrada en Tánger a partido único entre el Barcelona y el Sevilla. En la federación también están convencidos de que el mercado norteamericano ofrece grandes posibilidades recaudatorias. La misma sensación que tiene la UEFA, que también ha barajado la posibilidad de llevar la final de la Champions a Nueva York.

En medio de la fuerte oposición que encabeza Rubiales para que el Girona-Barcelona no se dispute en Miami, la federación sigue explorando el mercado estadounidense y el asiático. Desde Las Rozas argumentan que llevar la Supercopa fuera de España no rompe con el principio de igualdad de la competición como sí sucede con un partido de Liga. En las negociaciones, la federación incluso expuso que al ser el organizador de la competición, como sucedió con la cita de Tánger, no tendría impedimento para establecer el formato a partido único.