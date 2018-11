Solari: “Esperamos que Bale muestre sus cualidades en todos los partidos”

El Real Madrid no encuentra entrenador para sustituir a Julen Lopetegui. Mientras la búsqueda se prolonga, Santiago Solari se afirma en su condición oficial de "provisional". Este mediodía el técnico del Castilla ofreció la conferencia de prensa previa a recibir al Valladolid en el Bernabéu, este sábado (16:15 horas, Movistar). Midió cada palabra y al mismo tiempo se expresó con creciente desenvoltura. Incluso cuando le invitaron a hablar de asuntos tan espinosos como la condición de intocable de Gareth Bale, el jugador a quien el presidente Florentino Pérez señaló el pasado verano como principal sucesor de Cristiano Ronaldo.

"Bale tiene el spotligh para él", dijo. "Todos esperamos que él nos muestre en cada partido sus enormes cualidades. Es un jugador fantástico y lo queremos disfrutar. Lo queremos disfrutar todos los días".

Las valoraciones de Solari no fueron casuales. Apuntó a la irregularidad que ha exhibido Bale en los tres meses que lleva de competición, reflejada en su casillero de goles y en la inquietud que manifiesta el palco. El galés suma tres tantos en Liga. La última vez que marcó fue al Leganés, el 1 de septiembre.

Solari se ocupó de conectar con la tribuna en un mensaje sentimental, tan político como futbolístico. Ahí demostró que supera ampliamente a Lopetegui, cuyas incursiones en la demagogia resultaban tan mecánicas como desalentadoras. Bastó conque le preguntaran qué se sentía violver a pisar la hierba de Chamartín después de dejar el club como jugador profesional, en la primavera de 2004. "Yo cuando entro a ver los partidos al Bernabéu, como hincha, me emociono", dijo. "Me emociono cuando voy a mi abono. Como jugador era indescriptible. Como entrenador lo sentiré mañana pero no creo que la sensación esté muy alejada de la que siento cuando voy a mi asiento. Apelamos a que el madridismo y el aficionado nos apoye en este momento y nos encienda también. Nosotros intentaremos encenderlos a ellos".

"Lo de Vinicuis es tiempo y juego, porque sólo tiene 18 años y todo el tiempo por delante; y juego porque para tener esa experiencia por supuesto que tiene que jugar", declaró, cuando le plantearon que explicase su visión del extremo brasileño, gran apuesta de la directiva y reclamo mediático desde que en Melilla, en el partido de Copa, hiciera un buen partido. "Jugará para tener experiencia y con la experiencia se hará mejor jugador", concluyó Solari. "Todos vemos el talento que tiene. Eso es evidente. Él es uno más de la plantilla y todos los miembros de la plantilla tienen que estar en condiciones de ser titulares, salvo los que están lesionados".

Le pidieron que explicara qué valores quería inculcar al Madrid. "Son la ambición, las ganas de atacar, de llevar el peso del partido, de buscar el gol, de no rendirnos nunca, el sacrificio... Todos los valores que este equipo tiene inculcados desde hace muchos años", dijo. "Por eso han ganado todo lo que han ganado. Yo quiero que este Madrid juegue como el Madrid de la novena, la décima, la undécima, la duodécima, la decimotercera.... Son los jugadores quienes tienen que encontrarse".

"Me parece que eso es encasillar", dijo, ante la pregunta de si él era un entrenador de mano dura o mano blanda. "No creo en características tan marcadas. Hay momentos para todo. A ustedes (los periodistas) les gusta meter a la gente en cajoncitos. Yo no puedo decir si he tenido téncicos de mano dura o blanda. Unos dejan pasar más cosas que otros. Cada cual tiene que ser como es. Mi estilo que lo juzguen los demás", zanjó.

«El Valladolid es un equipo muy ordenado tácticamente, muy bien trabajado, y va a venir con el ánimo muy arriba, después de siete partidos sin perder. Nos corresponde hacer un partido muy serio y muy estricto», apuntó quien en defensa tendrás las bajas de Carvajal, Varane, Marcelo y Vallejo.