Lopetegui: “Mi continuidad no la decido yo”

El entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, reconoció este domingo que la decisión sobre su continuidad en el banquillo del Real Madrid es algo ajeno a su control. “No soy tonto, en el fútbol la responsabilidad de lo que ocurre en un equipo al final recae en el entrenador. Mi continuidad no la decido yo, eso no es responsabilidad mía”, indicó el preparador vasco, muy cuestionado a tenor de los últimos resultados de su equipo: no ha ganado ninguno de los cinco últimos partidos de Liga y ha perdido ya cincoen las 10 primeras jornadas, algo que no le sucedía al Madrid desde la temporada 1942-1943.

Sus declaraciones se producen después de la goleada (5-1) recibida por su equipo en el Camp Nou frente al eterno rival, el Barcelona. La derrota deja a Lopetegui en una posición aún más debilitada ante la directiva después de que durante las últimas semanas se haya especulado con su posible destitución.

El ténico, sin embargo, dice conservar la esperanza de dar un giro al delicado momento que vive el equipo. “Tengo absoluta fuerza en seguir adelante y pensar que este situación es reversible. En tres semanas han pasado muchas cosas. Creo en este grupo y creo en el equipo. Me gustaría saber dónde podemos llegar en los meses de abril o mayo”, indicó el vasco, de 52 años.

Sobre el partido, Lopetegui destacó la buena actuación de su equipo en la segunda parte, que se vino abajo a partir del 3-1 logrado por el equipo azulgrana. “En la primera parte ellos fueron mejores, aunque tampoco mucho. Podemos reprocharnos el no tener el dominio del balón y hacerlos correr durante los primeros 45 minutos como era nuestro deseo. En la segunda parte el equipo ha estado mucho mejor. No ha podido ser, aunque hemos tenido ocasiones para empatar”, concluyó.

Casemiro alude a sus compañeros

Al término del clásico en el Camp Nou, el centrocampista Casemiro salió del túnel de vestuarios una vez ya se había metido para hablar con las cámaras de BeIn LaLiga y mostrarse muy crítico con la temporada que está completando el equipo blanco. El cuadro de Julen Lopetegui se situó provisionalmente en la novena posición de la clasificación del campeonato, con solo cuatro victorias en las 10 primeras jornadas del campeonato.

"El 5-1 es la imagen de la temporada que estamos haciendo", señaló nada más encarar el micrófono. "Sabemos que no estamos jugando bien. No podemos hablar del entrenador cuando todos los jugadores estamos fatal. Los jugadores somos los culpables, los que tenemos que dar la cara. No es solo actitud, ni tácticamente. Es todo. Sobre todo los jugadores que estamos en el campo, tenemos que correr mas, dar la cara más y pelear más...", manifestó el pivote.

Las declaraciones del brasileño se produjeron después de la derrota del Real Madrid por cinco goles a uno, que deja al discutido Julen Lopetegui en una posición comprometida ante la directiva. "Está pasando toda la temporada. Durante los 90 minutos hemos jugado un rato bien, pero solo en la segunda parte. Quizá el balón no está entrando, pero llevamos así toda la temporada. Estamos jugando muy mal, todos, todos, todos, y hay que dar la cara", agregó.

Por otra parte, el gran protagonista de la tarde, Luis Suárez, celebró el triunfo y apeló al espíritu colectivo como la clave. "¿Messi? Claro que lo necesitamos. Es un plus tener al mejor jugador del mundo. Con todo, hemos demostrado que somos un gran equipo, con un grandísimo entrenador y eso es importantísimo en el club", afirmó el uruguayo, autor de un triplete.