Busquets: “Sin Leo era una prueba, pero salimos reforzados”

La historia le guardaba a dos equipos ilustres, seguramente lo más emblemáticos para la hinchada del Barcelona, las dos mayores goleadas al Real Madrid en el Camp Nou. El Dream Team de Johan Cruyff vapuleó al cuadro blanco 5-0 en 1994 y el equipo de Guardiola se divirtió en el de Mourinho en 2010, idéntico marcador. A partir de este domingo, a Cruyff y Guardiola se le suma Ernesto Valverde. El 5-1 se anota en los libros como una de las grandes victorias en el clásico en la casa azulgrana. “Fue de esa clase de partidos que quedan para la historia. Es para disfrutar no solo hoy, sino mañana en el trabajo, en casa… De eso se trata”, apuntó Piqué. “Sé que es un resultado de los que marcan. Estos partidos se recuerdan y quedan en la mente el aficionado”, aseguró el Txingurri. E, inmediatamente, pensó en el Real Madrid: “Pero, también, me pongo también en la piel de los rivales y sé que es algo que duele. Hay que ser precavido”.

Intenta el preparador del Barcelona no dejarse endulzar por la miel de la victoria. Ni olvida el pasado ni descubre el futuro. “Sé cómo es esto del fútbol. Tengo experiencia, no es que crea que lo sé todo… De fútbol no sabe nadie. A veces, tomas una decisión pensando que es la mejor y todo el mundo la pone en solfa. Otras veces, todo cuadra”, analizó Valverde. Y recordó su despertar como entrenador del Barcelona, la temporada pasada en una dura derrota ante el Madrid de Zidane en la Supercopa de España. “No considero liquidado al Madrid. Es una barbaridad. Espero que no se cometa el mismo error de la pasada temporada cuando nos dieron por liquidados tras la Supercopa. Los grandes equipos se rehacen”, subrayó.

Cuando la semana pasada parecía que todo se nublaba en el Camp Nou tras la lesión de Leo Messi, el Barcelona reaccionó de manera espléndida: victoria en la Champions ante el Inter y goleada en el clásico. “Todo el mundo se preguntaba cómo íbamos a responder sin Leo. Hemos respondido como un equipo en el campo. Estamos contentos, refuerza mucho al equipo. Si mañana está bien, mucho mejor”, sostuvo el técnico. “Cuando sufrimos, normalmente Leo lo soluciona. Era una prueba más sin nuestro mejor jugador y hemos salido reforzados”, sumó Busquets. Y remató Rakitic: Le enseñamos a Leo que le damos tiempo para que se recupere. Es el mejor de la historia y cuando regrese seguro que aún somos mejores”.

“Esto es un trabajo de todo el equipo, incluido Messi y todos los lesionados”, señaló el preparador azulgrana. “Llevamos el dominio del juego en el primer tiempo. Ellos esperaban replegados tapando nuestro juego interior, pero teníamos salida por fuera. Les llegábamos bien, solo permitíamos sus disparos lejanos. Es nuestro juego”, analizó Valverde el duelo; roto, en cualquier caso, en el segundo tiempo. “Estaba claro que nos hacía falta jugadores que nos corrieran más al espacio, el partido no tenía tanto control como el primer tiempo. Ellos plantearon un foco con mucho riesgo, debíamos aprovecharlo”, completó el preparador del Barça.

“Ha habido unos minutos en los que nos ha costado porque el Madrid ha presionado bien. Pero en partidos como estos no puedes pensar que tendrás el control durante los 90 minutos. Es un gran rival Una gran noche que todos hemos disfrutado. Son tres puntos que nos dan confianza y estamos construyendo la base para hacer una gran temporada, pero con los pies en el suelo”, dijo Piqué. “Ganar al Madrid siempre es importante y de la manera que lo hemos hecho hoy, mucho mejor. Es un día muy especial para los culés. No nos han regalado nada; hemos atacado muchísimo”, concluyó Rakitic. Una goleada para subirse a lo más alto de la tabla, pero, sobre todo, una goleada para la historia. “Es una tradición sacar la mano… Espero que no sea la última”, cerró Piqué.