Lopetegui: “Espero seguir respirando después del clásico”

Julen Lopetegui afronta este domingo en el Camp Nou un duelo decisivo. Lo que suceda en Barcelona marcará su trayectoria como entrenador. Ningún resultado le garantiza mantener el cargo, pero todo invitar a pensar que una victoria ante el equipo de Ernesto Valverde le permitiría continuar, por los menos, hasta el duelo de Copa ante el Melilla. Un empate o una derrota provocaría, casi con total seguridad, que Florentino Pérez le destituyese solo cuatro meses después de su contratación. La situación, más crítica que nunca, no altera el discurso técnico. Lopetegui mantiene el guion, traslada un mensaje pausado y repleto de confianza. Pero sus palabras esconden una figura visiblemente molesta y a la vez algo derrotada, consciente del posible final que se le avecina en poco más de 24 horas.

La primera cuestión en la conferencia previa al clásico fue rotunda. "¿Hay vida para usted después del partido frente al Barcelona?". La respuesta de Lopetegui, por el contrario, resultó esquiva. "Espero seguir respirando, no creo que me vaya a morir. Cada uno tiene un 100% de energías, y el 100% de energías están enfocadas a ayudar a mi equipo a hacer un gran partido", espetó.

El entrenador asegura vivir ajeno al ruido. Dice que no atiende a la posibilidad de que pueda perder su puesto este mismo domingo y que no le preocupa lo que se hable fuera. Argumenta que defiende unos intereses que difieren de los que tiene la prensa. "Estoy concentrado exclusivamente en el trabajo que estoy orgulloso de hacer cada día, que es ocuparme de que mi equipo mejore", dijo, y añadió: "No estoy pendiente de lo que dicen los medios de comunicación porque eso no me ayuda ni a ganar el partido ni a mejorar. Me concentro en intentar mejorar nuestra eficacia en ambas áreas. Tengo un 100% de energía y no gastó ni un 0,001 en atender a lo que dice la prensa sobre mi futuro".

Le preguntaron con insistencia por las muestras de respaldo público de sus jugadores en los últimos días. Lopetegui dio a entender que no le sorprendió. "Evidentemente, ellos confían en mí y yo confío más en ellos todavía. Esto lo que hace es refrendar que estamos trabajando bien y queremos darle una alegría a la afición. El clásico es un partido propicio para ello". "¿Se ha reunido con los capitanes en privado? ¿Le han mostrado su apoyo?", escuchó el vasco. "Tenemos un partido lo suficientemente bonito como para pensar en este tipo de historias", respondió el técnico, que volvió a retar a la prensa cuando le plantearon que existiera cierto nerviosismo dentro de su vestuario. "Veis el fútbol desde una orilla y nosotros desde otra. Lo que me interesa es ver que están trabajando bien. Estamos preparados para dar la vuelta a la situación, que tampoco es irreversible porque estamos en el mes de octubre".

A Lopetegui le hicieron llegar las palabras de Ernesto Valverde minutos antes. El entrenador del Barcelona había asegurado que teme a este Real Madrid porque es un equipo herido. Lopetegui no lo cree. "No creo que estemos heridos. Hemos tenido continuidad en las ocasiones, pero no en los resultados. Hemos hecho cosas buenas, que no nos han dado continuidad en los resultados, pero sí en las ocasiones de gol. Trataremos de mejor la eficacia, pero el Real Madrid está preparado para afrontar el clásico". El técnico del Madrid dijo que evita pensar en el rival para preparar el partido y sitúa la clave en los dos elementos más básicos y a la vez más complejos del fútbol: "atacar bien y defender bien". "Afrontamos el partido pensando en optimizar nuestras virtudes y potenciarlas al máximo", concluyó Lopetegui, que desveló que espera contar con Marcelo. "Tuvo un golpe el otro día, pero ha entrenad con normalidad".

Lopetegui afronta el que dice ser el partido más importante de su carrera evidenciando cierta tensión y enfado. El entrenador, aunque no lo reconozca en público, es consciente de que su trayectoria en el Madrid pende de un hilo muy fino que puede romperse en el Camp Nou.