Lopetegui: “¿Pitos? No he sentido nada especial”

“Sí, sí, con total normalidad”, respondió Emilio Butragueño, el director de relaciones institucionales del Real Madrid, ante la pregunta del millón, formulada en Movistar Plus en la estela de la pitada que atronó cuando el árbitro señaló el final del Madrid-Pilsen en el Bernabéu y el público expresó su rabia por el mal juego a pesar de la victoria (2-1). ¿Se sentará Julen Lopetegui en el Camp Nou, el domingo que viene?

Dijo Butragueño que ocurrirá lo normal, y que la normalidad es que sí. Pero la normalidad siempre fue una quimera en Chamartín y esta temporada está lejos de ser la excepción, mucho menos de manera “total”.

“Todo lo que me hablas me queda muy lejos”, dijo Lopetegui en la sala de conferencias, cuando le contaron que desde el palco le ratificaban cinco días más, hasta el clásico, hasta el partido que en el club señalan en rojo como el plazo a partir del cual el entrenador vasco contratado en junio se considerará amortizado.

“Lo más importante era ganar el partido de hoy”, dijo el técnico, pálido y apagado. “Los chicos tenían mucha necesidad de un triunfo. Queríamos salir de estas circunstancias adversas. Las dinámicas no se cambian de un día para otro. Hoy ha sido un punto de inflexión del equipo. Hemos tenido muchas ocasiones de gol muy claras. Pero no hemos podido concretarlas como habríamos querido”.

Lopetegui repite ideas y expresiones con precisión mecánica. Desde hace semanas, no se sale de un molde de jerga tecnocrática de escuela de negocios. Voces como “dinámica”, “ocasiones”, o “circunstancias”, se enredan en una sucesión interminable hasta vaciar el discurso de emotividad. Lopetegui resuena tan robótico que probablemente sea cierto que no pudo escuchar ni los pitos del público, que arreciaron durante toda la noche para reprobar el juego del equipo, tan desanimado como él.

“No he sentido nada especial”, se sorprendió, cuando le pidieron una reflexión sobre el disgusto cada vez más manifiesto de la grada. “El público es soberano y siempre, siempre, tiene razón. Pero lo más importante de hoy han sido ganar un partido de Champions, conseguir los tres puntos y romper una dinámica compleja. Ahora seguro que el equipo irá creciendo. Irá a más”.

“Era importantísimo para nosotros ganar este partido”, dijo, sin cambiar el tono, “las circunstancias no son sencillas. Nos habría gustado que fuera de una forma más holgada. Pero iremos creciendo. El domingo tenemos un partido precioso que nos ilusiona muchísimo”.

Lopetegui elogió al canterano Federico Valverde por la aportación al juego entre líneas del Madrid cuando, en la segunda parte, le hizo entrar en sustitución de Isco. “El juego ofensivo de Valverde ha tenido mucha influencia”, dijo, sobre el que ha sido el debuit del futbolista de 20 años en partido oficial con el Madrid. El volante participó en el gol de Marcelo con un pase que Bale desvió de tacón.

“Estoy bien”, replicó, cuando le preguntaron por su aire triste. “Nos habría gustado ganar de una manera más contundente, como creo que lo merecimos. El fútbol nos está retrasando premios. Hemos tenido muchas ocasiones de marcar. Estoy seguro que en un entorno de más tranquilidad los goles llegarán”.

“Es cierto”, prosiguió, “que cuando hay un momento de debilidad porque no ganas, cualquier equipo es más susceptible a cualquier situación. Pero yo estoy fuerte, ¿cómo voy a estar? Estoy cansado pero contento”.

Marcelo se retiró en el minuto 88 del partido tras sufrir un golpe. Dijo Julen Lopetegui que espera que no sea nada grave. El lateral brasileño abandonó el Bernabéu caminando con normalidad y de un humor malísimo. “Es duro cuando no ganas", dijo, como si contra el Pilsen el Madrid no hubiera ganado con un gol suyo. "Lo de la crisis y las ocho horas [sin marcar] no es algo de lo que hablemos nosotros. La prensa intenta hacer daño al vestuario. A lo mejor por envidia. Porque no saben jugar al fútbol. No lo sé”.

Sobre los rumores sobre su salida, Marcelo fue tajante: “No he escuchado ninguna oferta. Cuando me he señalado el escudo he querido decir que el Madrid siempre vuelve. Más madridista que yo imposible”.