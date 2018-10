Valverde: “El Madrid llegará de una manera más peligrosa”

La semana se presentaba crucial para el Barcelona de Ernesto Valverde, tres partidos en siete días: Sevilla, Inter y Madrid. Y, de entrada, todo se torció para el técnico azulgrana. A los 20 minutos del duelo ante el equipo andaluz, perdió a Messi para los próximos seis partidos. Frente al Inter, la primera prueba sin el 10 para los muchachos del Txingurri. “El partido tenía mucha importancia que tenía, sobre todo por la ausencia de Leo, que estaba en la cabeza de todos, del público, del contrario y de la nuestra. Necesitábamos dar un paso al frente. Siempre tratamos de jugar como equipo, tenemos un estilo reconocido y reconocible, pero cuando está Leo nos da un toque de brillantez extraordinario”, subrayó el técnico azulgrana.

Ante el Inter, Valverde celebró su victoria 50 como entrenador del Barcelona en 72 partidos, además suma 16 empates y seis derrotas. “El Inter es rival importante desde el punto de vista físico y técnico y nosotros no pudimos hace con el juego. Son un gran equipo y el hecho de que no hayan estado bien lo achaco más a como hemos estado nosotros que a un demérito de ellos. Hemos superado las adversidades. No sé si fue mejor que otros partidos de esta temporada. Hemos tenido momentos malos, pero en la Champions estamos haciendo un buen torneo”, explicó Valverde. El Barça es el líder del grupo B, suma nueve puntos, tres más que el Inter y está a ocho del Tottenham y del PSV.

El Barcelona, también líder en LaLiga, recibirá el domingo al Real Madrid en el Camp Nou. A Valverde lo tiene sin cuidado la situación que atraviesa de Lopetegui, señalado por los malos resultados. “El Madrid llegará de una manera más peligrosa. Sé que aquí dará la cara. Sé que aunque ellos estén en crisis, vendrán a mostrar toda la fortaleza que tienen. Y tienen mucha porque tienen grandes jugadores. No me fio nada”, señaló Valverde. Y añadió: “El clásico no entiende de momentos. Las diferencias de ánimo no se ven, hay un factor emocional importante. Porque hayamos vencido en los últimos dos partidos, no tenemos nada ganado de cara al clásico”.

Valverde deja a Dembélé en el banquillo y releva a Arthur

No estuvo Messi, pero ganó el Barça. Tampoco estuvo Dembélé, descartado por Valverde. La presencia o ausencia del jugador francés era una de las grandes dudas que planeaban entre los aficionados, después de su decepcionante actuación contra el Sevilla. La situación del delantero de 21 años empieza a crear un intenso debate. Dembélé fue precisamente quien relevó a Messi en el partido de Liga del pasado sábado ante el Sevilla. No agradó ni su juego ni su demora cuando fue requerido por Valverde para relevar al 10 después de que se lesionara.

En aquel partido ante el cuadro andaluz, Arthur fue relevado por Sergi Roberto en el minuto 66. Valverde repitió ayer el cambio de Arthur, en este caso por Arturo Vidal. La afición mostró su disconformidad por el relevo del brasileño.