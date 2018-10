Valverde: “No me da urticaria hablar de ‘Messidependencia”

Ausente Messi, en la sala de prensa del Barcelona se comienza a hablar de la Messidependencia. Sin embargo, ni al vestuario ni a Ernesto Valverde les genera ningún resquemor reconocer cuánto se echará de menos al capitán azulgrana. “A mí no me da urticaria hablar de Messidependencia. Es evidente que Leo marca el juego del equipo. Parece que cuando te hablan de eso se hace más con la intención de herirte que de otra cosa. Dependemos de él como de otros jugadores, lo que pasa es que Messi es el mejor que hemos visto. No tendremos su genialidad, pero buscaremos ser efectivos”, subrayó Ernesto Valverde. “Sustituir o reemplazar a Leo no lo puede hacer ningún jugador, por muy bueno que sea. Messi hace jugar a todos. Todo el mundo espera que Leo resuelva el partido, ahora vamos a tener que tirar todos del carro. Confío en que el equipo esté más unido que nunca”, sumó Jordi Alba.

Desde la temporada 2005-2006, Messi se ha perdido 151 partidos, con un saldo para los azulgrana de 98 victorias, 28 empates y 25 derrotas. “¿Si nos condiciona la baja de Leo?”, cuestionó Valverde. “No, ¡qué va!”, ironizó, de entrada. Y completó: “Claro que nos condiciona, pero al mismo tiempo es un reto para nosotros. Tenemos partidos importantes. Hay mucha ilusión por afrontarlo, es una semana interesante”. El Txingurri, en cualquier caso, no quiso dar ninguna pista sobre el posible reemplazante de Leo. “Todo el mundo está especulando, supongo que el entrenador contrario también, no le voy a echar un cable”.

El Inter llega encendido al Camp Nou, después de sumar siete triunfos consecutivos –el último en el derbi ante el Milan- y de cosechar dos victorias en la Champions, líder del grupo junto al Barcelona. “El Inter es un rival muy difícil, que está haciendo las cosas muy bien”, analizó Alba. “Esperamos a un rival que está en el mejor momento de la temporada, no se rinde nunca. Es un equipo con buen espíritu, que se instala en campo contrario. Muy ofensivo. Para mí es un partido decisivo, tenemos que hacer valer el factor campo”, terció Valverde. Una semana clave para el Barcelona, que después de bajar al Sevilla de lo más alto de la tabla en LaLiga, el domingo recibe al Real Madrid.

Ni Valverde ni Jordi Alba regatearon las preguntas sobre Julen Lopetegui, que puede ser destituido del Madrid. “Estamos en el mundo del fútbol y todo es un espectáculo. En estos clubes se habla mucho y todo tiene un volumen más alto de lo normal”, dijo el preparador azulgrana. “Ojalá que pueda mantener su trabajo a pesar de que no me gusta el club en el que está. Es un gran profesional, le deseo lo mejor”, concluyó Alba, que coincidió con Lopetegui en la selección española.