Los Spurs remontan en la prórroga y LeBron falla el tiro decisivo en un duelo electrizante

LeBron James falló el tiro decisivo, el que pudo dar el primer triunfo de la temporada a los Lakers. En consecuencia, fue la canasta de Patty Mills, a falta de siete segundos para el final de la prórroga, la que selló la victoria de San Antonio Spurs (142-143). El duelo fue electrizante, de una intensidad, igualdad y emoción extraordinarias. Los Spurs remontaron con esa canasta de Mills los seis puntos de ventaja que poseían los Lakers cuando faltaban 55 segundos. Los Lakers continúan sin ganar en el inicio de la primera temporada de LeBron con ellos.

DeMar DeRozan tuvo la ocasión de evitar la prórroga, pero falló el tiro del que dispuso cuando faltba poco más de un segundo. Los 48 minutos concluyeron con el empate a 128 que había establecido LeBron faltando tres segundos.

Fue la tercera derrota de los Lakers a pesar de los excelentes números de varios de sus jugadores. Kyle Kuzma fue esta vez su mejor anotador, con 37 puntos, además de ocho rebotes. LeBron James se mantuvo en su nivel habitual de excelencia con 32 puntos, ocho rebotes y 14 asistencias. “Tuve el tiro que quería, pero fallé”, declaró LeBron. “Sé muy bien donde me he metido. Es un proceso y lo sacaremos adelante. No he venido aquí pensando que enseguida íbamos a romperlo todo. Mejoraremos y me gusta la dirección en que vamos. No hemos ganado todavía, pero es un proceso que necesita tiempo”.

Josh Hart añadió al casillero de los Lakers 20 puntos y 10 rebotes saliendo desde el banquillo. Lonzo Ball, titular, obtuvo 14 puntos, seis rebotes y seis asistencias. Los más destacados en la estadística de los Spurs fueron LaMarcus Aldridge, con 37 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias, y DeRozan, con 32 puntos, ocho rebotes y 14 asistencias.

Forbes que asume el papel de base titular en ausencia de Dejonte Murray, añadió 16 puntos, como Rudy Gay. La efecividad del italiano Marco Belinelli, con 15 puntos, superó a menudo la defensa de los Lakers. Pau Gasol añadió nueve puntos, cuatro rebotes y tres asistencias para su equipo en los 18 minutos que estuvo en la cancha.