Atlético, un plan de equipo menor en Vila-Real

Jaume Costa no es Marcelo ni Jordi Alba, pero Diego Pablo Simeone preparó el partido del sábado como si el Villarreal fuera el Real Madrid o el Barcelona. Si en defensa dibujo un bloque de contención con el cuatrivote (Saúl, Thomas, Rodrigo,Koke), su plan ofensivo para derribar a un equipo en problemas como el de Javi Calleja fue un viejo y primario recurso que suele utilizar para no arriesgar con el balón cuando se mide a blancos y azulgranas.

La iniciación en corto del juego se interrumpía en cuanto la pelota llegaba a Lucas. La patada larga y en diagonal buscando la superioridad en altura de Saúl sobre Jaume Costa pareció una consigna por el número de veces que la ejecutó el central francés. Solo en una ocasión, Saúl pudo peinar la pelota para Kalinic, cuya maniobra fue abortada por el cruce de Álvaro. Bajo esa consigna, el Atlético apenas produjo juego ofensivo en el primer tiempo. Ni a Griezmann ni a Kalinic pudieron ser contactados por ese centro del campo hormigonero, de poca velocidad y menos desborde cuando trató de jugar en campo contrario.

En Vila-Real, el Atlético fue un equipo menor que pretendió protegerse mucho con el cuatrivote y arriesgar poco con los pelotazos largos de Lucas. Un tipo de planteamiento que vuelve a cuestionar si el crecimiento que busca el club con la contratación de jugadores como Lemar o Rodrigo van de la mano del libreto más conservador del entrenador. El Atlético tuvo una oportunidad de distanciarse a cuatro puntos del Real Madrid y de seguir a la par que el Barcelona, pero le faltó ambición en el primer acto. `

Los rostros serios de los jugadores atravesando la zona mixta del estadio de La Cerámica no concordaban con la displicencia del discurso de su entrenador ante el desarrollo del partido. Simeone dio por bueno el cambio de Lemar por Rodrigo al descanso y el de Correa por Kalinic. No admitió que la salida del mediocentro madrileño, Thomas, Koke y Saúl se mantuvieron, generó un tremendo desequilibrio que contribuyó a las oleadas del Villarreal ante Oblak. "A Lemar le hicieron la falta del gol y Correa también le dio vivacidad. Elegí a Thomas para seguir porque es más dinámico, tiene tiro y más visión ofensiva, Rodrigo es más posicional y nos venía mejor para combinar con Correa y Lemar", razonó el técnico rojiblanco. En la decisión de sus cambios hubo un punto de ambición al introducir a Lemar y a Correa, pero también de extrañeza. Fue a por el partido, pero se olvidó del equilibrio.

Más crítico, fue José María Giménez. "No supimos manejar el partido. Cuando demos ese paso, esa pizca de inteligencia a la hora de cuando hacemos un gol cómo manejar el partido, este Atlético va a dar un paso gigante. Después de nuestro gol dimos un paso atrás innecesario. Cuando vamos 1-0 si manejamos el partido con más inteligencia, sobre todo en detalles, encontraremos el segundo gol y podremos liquidar el partido. Era importante ganar hoy, pero el punto no es malo”, abundó el central uruguayo, que indirectamente apuntó a una de las claves que describen a ese club que pretende que el juego del equipo crezca.“ Ahora tenemos más jugadores ofensivos. En el segundo tiempo éramos muchos jugadores ofensivos en la cancha. A pesar de la línea de cuatro, teníamos un medio del campo ofensivo y una delantera. Aunque todos trabajamos en defensa, es más ofensivo que defensivo y en otros años no era tan así".