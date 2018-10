Valverde: “Lo único que me fastidia de Piqué es que su gran idea de la Davis no se me ha ocurrido a mí”

A Gerard Piqué se le ve un día en Shanghái y al otro en Madrid, siempre con la idea empresarial exitosa que ha llevado a cabo con la reformulación de la Copa Davis que pondrá en marcha en este próximo año. También se le vio en el Pirineo, pero eso no causó revuelo porque entonces sí descansaba. “Todo lo hace en sus días de fiesta, ¿eh?”, recordó su abuelo y exdirectivo azulgrana, Amador Bernabéu, en el acto de presentación del torneo tenístico que realizó el central del Barcelona este jueves en la capital. “Estas cosas le ayudan a centrarse en el fútbol”, se posicionó su padre Joan, contraviniendo a la opinión generalizada de que está más ocupado con sus negocios que preocupado con su fútbol. “A veces le cuesta arrancar como se ha visto en otros cursos, pero siempre acaba muy bien y creo que no se le recuerda un mal partido ante los grandes rivales”, señalan desde los despachos del Barcelona. Pero Ernesto Valverde fue más allá. “No me preocupa lo que haga. De Piqué solo me fastidia una cosa que me imagino que le ocurre a todos; que ha tenido una idea genial y no se me ha ocurrido a mí”, resolvió el técnico azulgrana, que volverá a darle la titularidad ante el Sevilla -llega al Camp Nou como líder- por las bajas de Umtiti y Vermaelen.

No es un asunto trivial para el Barça, que solo cuenta con dos centrales para el Tourmalet que se le avecina, con el Sevilla, el Inter y el Madrid en siete días. “Es una semana para contarla y estamos con ganas de afrontarla”, convino Valverde, que se centró en el problema central. “Esta semana han venido a entrenarse Oriol Busquets y Chumi, y hay otras alternativas como Sergio Busquets o un lateral derecho que actúe de central… Buscaremos soluciones si las necesitamos”, explicó, al tiempo que confirmó que espera que Umtiti esté más pronto que tarde por la lesión de cartílagos en la rodilla. Ocurre, sin embargo, que el entrenador no da opción a los jugadores del filial, hasta el punto de que solo ha bautizado a dos en el primer equipo desde que llegara. “Mi percepción de la cantera es buenísima. Confío en Puig, Cuenca, Busquets, Aleñà, Chumi… No tengo dudas de que serán jugadores de Primera y ahora tienen que aprovechar las ocasiones que le dé el técnico”, rebatió Valverde. Pero, racional como es, entiende que quizá el partido ante el líder no es el mejor momento para las probaturas.

“Aunque no sabemos cómo pueden plantear el partido, porque para los contrarios siempre es especial medirse a nosotros, estaremos preparados”, dijo el técnico; “pero seguro que intentarán mantener su estilo. Y, estando arriba en la clasificación, uno se ve con ganas de ganar a cualquiera y tengo claro que no se reservarán nada”. Lo que no sabe es si le harán marcaje individual a Messi. “Es algo que no depende de mí. Lo tenemos en cuenta y en función de eso obraremos en consecuencia”, aclaró del mismo modo que anunció que cuenta con Luis Suárez y Sergi Roberto, recuperados de sus molestias.