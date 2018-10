Alejandra Quereda, nueva seleccionadora de rítmica: “Me han sacado de los libros de medicina”

En la residencia Blume del centro de alto rendimiento de Madrid el comedor abre a las 7 de la mañana. A esas horas desayuna el conocido “turno de los madrugadores”. Alejandra Quereda, plata en el conjunto de rítmica en los Juegos de Río, era una de ellos. La gimnasta, que hoy tiene 26 años y se ha convertido en la seleccionadora más joven del equipo español, madrugaba para ir corriendo a clase o a un examen. Compaginaba las 8-9 horas de entrenamiento diario con la carrera de medicina. Ahora está en sexto y sólo la llamada de Jesús Carballo, presidente de la Federación, la ha sacado de los libros. Hace más o menos un mes le ofreció el cargo de seleccionadora de rítmica individual. Esta mañana ha sido la presentación oficial.

“Es un cambio radical porque mi vida hasta ahora estaba siendo la medicina. Espero terminar la carrera este año. Mis planes de futuro inmediato eran empezar a preparar el MIR y presentarme en 2020. En el último mes y medio ha habido un giro radical. Pero creo que hay oportunidades que pasan una vez en la vida y hay que coger ese tren. Por eso decidí aceptar este reto”, cuenta Quereda, sentada en uno de los salones de actos del Consejo Superior de Deportes. "El MIR ya ni me lo planteo porque es incompatible. Sí acabaré la carrera, estoy en sexto, el curso que menos asignaturas tiene. Otros años me he enfrentado a retos peores, como estudiar entrenándome 8-9 horas y al mismo tiempo sacar más de un curso incluso", añade.

Cuando se le pregunta cómo se imagina lejos de los libros, dice: "La medicina me gusta mucho, pero tengo que ser honesta conmigo mismo, hoy por hoy la gimnasia me tira más". Empezó con la gimnasia cuando tenía 6 años. La dejó después de los Juegos de Río. Aguantó meses con dolores por una lesión de cadera y decidió operarse después de la cita olímpica. “Todavía sigo con la rehabilitación, me quedan unos meses y espero estar recuperada al menos para hacer una vida normal. Esta lesión no me iba a permitir seguir compitiendo y después de pasar por quirófano me quedó aún más claro”, cuenta. Contagia energía. Dice que cuando recibió la llamada de Carballo lo primero que pensó fue en su juventud e inexperiencia.

“Es una apuesta atrevida sí, pero yo fui nombrado presidente de la Federación con treinta y pocos y mi juventud y falta de experiencia en cierto sentido me ayudó a tener las ideas más claras y no condicionadas. En el caso de Alejandra es lo mismo, aparte de que siempre nos sorprendió su madurez, no acorde a la edad que tenía, el hecho de no haber formado parte de un cuerpo técnico le da las posibilidades de decir: ‘empiezo de cero’. No tiene ningún habito adquirido y eso la va a hacer ser muy objetiva”, explica el presidente de la Federación.

Preocupado por estructurar mejor la rítmica individual, Carballo pensó en Quereda. Ella siempre ha trabajado en conjunto, no en individual, pero ambos sostienen que la base es la misma. “Hasta ahora hemos tenido diferentes focos de entrenamiento con entrenadoras que han trabajado muy bien y que han llevado gimnastas a la elite, pero creemos que es necesaria una coordinación para tener una planificación común, para que todos los entrenadores de España sepan cual es el proyecto de la federación”, analiza Carballo.

Mientras la rítmica en conjunto tiene un único centro de entrenamiento y concentración (el CAR de Madrid) la individual contará con tres: el CAR de Barcelona, de León y un centro en Valencia. Quereda coordinará el trabajo de esos centros con la vista puesta en los Juegos de París2024 y en recuperar el nivel de la rítmica española. La única medalla olímpica cosechada en individual es la de Carolina Pascual en Barcelona 92.

“Mi trabajo es diferente al de entrenadora [que está 8 horas entrenando en un pabellón], consistirá más en coordinar, ojear, seleccionar niñas y tomar decisiones de la forma más objetiva posible. Esperamos que estos tres centros puedan trabajar en coordinación para ir mejorando el nivel de España con una competitividad sana”, apunta Quereda. ¿Qué puede aportar usted? “Sobre todo aire fresco, mucha imparcialidad y neutralidad. Mi principal objetivo es dar la oportunidad a que sean las propias gimnastas las que se ganen el derecho a representar España en competiciones internacionales. En los últimos años el sistema era diferente”, contesta sin querer dar más detalles.

“Hoy por hoy el nivel de la rítmica individual es altísimo, tenemos que ponernos las pilas mucho, mucho para volver al nivel en el que España ha estado tradicionalmente. Una gimnasta individual tiene que destacar por tener algo especial y diferente, eso es lo que tenemos que potenciar en nuestras gimnastas y que tenemos que ir desarrollando hasta que podamos tener una nueva Carolina Pascual”, añade.

¿Qué le hará decir: ella o la otra? “No tengo experiencia en esto y será diferente estar al otro lado del tapiz, pero mis amigas siempre me han dicho que tengo buen ojo. Me gustaría poder seleccionar gimnastas en las que vea algo más, algo que las diferencie y las haga destacar. Principalmente que tengan carisma, y luego ya poder ir perfeccionando y desarrollando las cualidades físicas”, concluye.