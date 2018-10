Luis Aragonés y la epopeya fundacional del tac-tac-tac

Es el 18 de junio de 2008 en el pequeño estadio de Salzburgo. Hace una tarde soleada de primavera en el valle del Danubio y el aire huele a flor de castaño y salchichas asadas. Es el descanso del último partido de la fase de grupos de la Eurocopa y España va perdiendo 1-0 ante Grecia. En el interior del vestuario Luis Aragonés se mueve entre la agitación de jugadores y auxiliares dirigiéndose al portero para que deje de sacar en largo porque los centrales griegos ganan siempre en el juego aéreo. El seleccionador le pide al portero que inicie la jugada por abajo, con Sergio Ramos y Capdevila.

—¡Reina! Por arriba no. Por arriba no podemos; no estamos cogiendo ninguna. Los laterales vienen a la posición del balón y salimos con ellos.

Es el 26 de junio y España se juega el pase a la final ante Rusia en el estadio Ernst Happel de Viena. La semifinal está 0-0 al descanso y el vestuario de la selección es un hervidero. Prevalecen las voces de Xavi Hernández y de Luis Aragonés.

—¡Vamos a presionarlos arriba y a jugar en campo contrario!—, le dice Xavi, que está de pie, a Cesc y a Iniesta, que le miran desde una banqueta.

—La línea de cuatro centrocampistas tiene que estar cinco metros más allá de la línea del mediocampo, como mucho a tres. Arriesgamos más [con pases más verticales]. A ritmo alto de balón. ¡Tac-tac-tac!—, grita Luis, en el medio de la sala.

Cada cultura tiene un mito del que renace cada día. La epopeya fundacional, El Quijote del fútbol español, fue la Eurocopa de 2008. Ahí se desarrolló la obra magna de un hombre inspirado, el entrenador Luis Aragonés, y una compañía de jóvenes apasionados ante la posibilidad de crear algo completamente nuevo que diera sentido al juego al que dedicaron la vida. La aventura está recogida con certeza en el documental Luis, el Sabio del Éxito, que se presentó este martes en la sede de la federación española de fútbol, en Las Rozas, en el curso de un homenaje a Luis Aragonés cuando se cumple una década del torneo donde la selección de España se revolucionó a sí misma y revolucionó el fútbol mundial.

La obra es el resultado de editar las 50 horas de metraje de la película que grabó Xavi Enríquez. Miembro del cuerpo de ayudantes de la selección de 2008, Enríquez registró los partidos y los entrenamientos para su posterior análisis, y —entre medias— dejó que sus cámaras recogieran la vida cotidiana del equipo. Desde los vestuarios hasta el autobús, pasando por los salones de los hoteles en los que se impartían las charlas y se celebraban las conjuras. Fue el preparador físico de Luis, el venerable Jesús Paredes, quien guardó las copias digitales de todo el material y lo puso en manos de a federación para que lo editara y lo produjera.

La selección absoluta, los veteranos, los directivos y la familia de Luis Aragonés acudieron a una presentación cargada de significado para el fútbol español. El evento tuvo un punto sobrecogedor. Las arengas de Luis volvieron a provocar vibraciones en los nuevos y en los viejos futbolistas congregados, y sus chanzas y sus ocurrencias desataron la risa.

En mitad del debate surgido en los últimos meses en torno a la efectividad del toque y la posesión, las palabras de Luis Aragonés funcionan como un recordatorio. Nunca fue tiki-taka, pasar el balón por pasar, sino tac-tac-tac. Puestas en boca de Aragonés, un hombre que por aquel entonces contaba 70 años y que había podido vivirlo casi todo en el fútbol, cobran otro relieve: el de un técnico que cuidaba a sus jugadores hasta el detalle y que los embarcaba sin esforzarse en una atmósfera amena y casi continuamente hilarante. El maestro que charla con el grupo antes de los cuartos de final con Italia sabe que la risa obra la magia de la comunión.

—Ayer me crucé con Cassano. Le dije que si se había hecho la manicura. Me miró con cara de “este tío me quiere buscar la ruina”. Si yo jugara mañana, me iría a por él y buscaría que lo expulsaran. A ustedes no les voy a pedir eso. Les voy a pedir que no entren en ninguna de las provocaciones de los italianos.

España derrotó a su viejo demonio de los cuartos de final en los penaltis y luego ganaría la Eurocopa. El triunfo no cambió la decisión de Luis de dejar el cargo.

—Me marcho porque nadie me dijo nada de quedarme y estas cosas son así. Sois el mejor grupo de jugadores que he tenido. Os habéis conjurado.