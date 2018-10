Valverde: "La semana pasada lo habíamos ganado todo"

Pocos estadios tienen un espacio en la historia del Barça como Wembley, testigo en 1992 de su primera Copa de Europa y de la cuarta, la última de Pep Guardiola, en 2011. El estadio londinense, sin embargo, no ofrece esta vez ningún gran título, sino que se presenta esta vez como remedio de los males azulgranas. El equipo de Valverde acumula tres partidos consecutivos sin vencer, la peor racha desde que el técnico manda en el Camp Nou, y cualquier resultado que no sea victorioso agravaría los síntomas. Contra el Tottenham, el Barça juega en Londres (21.00 horas/ BeIN Sports), pero en Wembley, se siente como en casa.

“Es un escenario increíble”, acepta en rueda de prensa Valverde, que coincide con Rakitic. “Sabemos lo que es jugar aquí, en Wembley. Quizás es el estadio más bonito”, añade el croata, “conocemos su historia especial con el club”.

No luce su brillo más especial, en cambio, el juego del Barça, que invita al debate desde que Valverde sacó un centrocampista de equipo para completarlo con un delantero más y dibujar un 4-3-3 muy reconocible. “La intención es siempre la misma, ir a por el partido y dominar el juego”, remarca el técnico. En el vestuario se va en la misma dirección, según Rakitic: “Lo importante es que hagamos las cosas juntos, ser un bloque fuerte, en ataque y en defensa. Da igual si nos distribuimos en un 4-3-3 o un 4-4-2. Tenemos que ser como una máquina, y saber que el compañero de al lado, te cubra [cuando pierdes la posición]”.

Los malos resultados recientes alarman al barcelonismo, quizás porque pocas veces antes la Champions había generado tanta expectación. “Aquí no hay muchos partidos, seis, y no da tiempo de recuperar. Queremos los tres puntos”, avisa el centrocampista. El partido ante el Tottenham, además, permite olvidar los miedos. “Sabemos que los resultados no han sido los esperados, y nos sentimos picados. Lo mejor es que cada dos o tres días hay nuevas oportunidades”, añade Rakitic. Para Valverde, siempre relativo, en lo negro siempre hay tonos grises: “Hemos tenido problemas de resultados, está claro. Pero antes de esta semana lo habíamos ganado todo”.

Entrenador y jugador, en cualquier caso, rechazan que los problemas de juego se deban a una cuestión de actitud, como dejó entrever Suárez tras el empate contra el Athletic. “Después de los partidos estamos muy calientes y se dicen muchas cosas”, justifica Rakitic, que añade: “Lo que hemos hecho hasta nos ha dado resultados; ahora la idea no puede ser tan malo”. Y la idea es de Valverde, que vaticina una reacción: “El equipo hará mañana un gran partido”. Sabe que juega en Wembley, donde el Barça siempre gana y se siente como en casa.