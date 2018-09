El Espanyol se pone serio

Se quiere poner el traje de revelación el Espanyol de Rubi en LaLiga, audaz en el Santiago Bernabéu, invencible en Cornellà. En un partido entretenido, por momentos eléctrico, siempre disputado, el cuadro blanquiazul superó al Eibar con autoridad en el RCDE Stadium. Si Borja Iglesias busca hacer olvidar a Gerard Moreno en el ataque y Marc Roca emerge como el nuevo talento de la cantera en la medular, Hermoso se consolida como otra de las grandes apuestas del técnico blanquiazul en la zaga. Tan atrevido como para buscar a la portería del Eibar desde su propio campo, como potente para imponerse en las áreas, el central volvió a anotarse en el marcador, esta vez para darle la tercera victoria consecutiva al Espanyol en su casa, la tercera en que deja la portería a cero. Para encontrar una estadística similar, los historiadores blanquiazules tuvieron que bucear hasta 1956.

4-3-3 Joan Francesc Ferrer 13 Diego López 8 Rosales 6 Óscar Duarte 22 1 goles 67' Gol Mario Hermoso 12 Dídac 21 Marc Roca 14 Cambio 78' Sale Víctor Sánchez Óscar Melendo 10 Darder 9 Cambio 60' Sale Borja Iglesias Tarjeta amarilla 24' Tarjeta amarilla Sergio García 11 Cambio 70' Sale Hernán Pérez Tarjeta amarilla 59' Tarjeta amarilla Leo Baptistao 19 Piatti 1 Dmitrovic 3 Tarjeta amarilla 73' Tarjeta amarilla Bigas 12 Paulo Oliveira 23 Arbilla 20 Marc Cucurella 14 Orellana 6 Cambio 77' Sale Sergi Enrich Sergio Álvarez 16 Pablo De Blasis 24 Tarjeta amarilla 65' Tarjeta amarilla Joan Jordán 22 Cambio 60' Sale Escalante Pere Milla 7 Cambio 63' Sale Charles Marc Cardona 4-2-3-1 José Luis Mendilibar

Estilos contrapuestos, intensidad calcada. Si al Espanyol apuesta por la posesión, el Eibar busca los espacios; los dos equipos, en cualquier caso, no escatiman en esfuerzos, mucho menos en la presión. Entonces, bajo esta premisa y con una agenda apretada a la vista, a Rubi y a Mendilibar les atenía tener a sus muchachos con las piernas frescas. El técnico blanquiazul dibujó un equipo con cinco cambios respecto del que cayó en el Santiago Bernabéu, por los ocho que realizó el preparador del cuadro vasco en relación al once que venció al Leganés. No falló el cálculo de los entrenadores, el duelo amaneció frenético, sin tregua en la mitad del campo, mejor plantado el Espanyol, al ritmo del Melendo.

Y a partir de las botas del canterano avisó el Espanyol. Melendo soltó un pase de billar, tenso y preciso, para dejar solo a Baptistao ante Dmitrovic. Pero calibró mal el brasileño, tan hábil para desmarcarse como errático para rematar. Lo intentó Darder desde la medialuna, misma receta de Piatti, después de un cabezazo de Sergio García. Todos con idéntico destino: las manos del portero del Eibar. Desconocido, el cuadro azulgrana tenía un agujero en la medular. Mendilibar, desconcertado, mandó a calentar a Rubén Peña antes del cuarto de hora. Un mensaje del técnico vasco, que activó a sus jugadores. Recuperó la memoria el Eibar y el duelo perdió nervio.

Apareció Orellana para ordenar al Eibar desde el ala izquierda. Más macizo, más vertical, igual de intenso el equipo de Mendilibar. Asustó Cucurrella, que se estrenó en Primera, con un chut desde la puerta del área y antes del cierre del primer tiempo fue Orellana el que hizo estirar a Diego López. Pero el Espanyol recuperó el control tras el paso por vestuarios. De nuevo a mandar, de nuevo a fallar. Pero lo que no pudieron resolver ni Sergio García ni Piatti cuando se quedaron mano a mano ante Dmitrovic, lo resolvió Hermoso con un testarazo imponente, asistido por Melendo. Intentó Borja Iglesias rematar el duelo. Otro error. Reculó el Espanyol para proteger a Diego López, lo que no supieron resolver los delanteros, lo hicieron los defensores blanquiazules, con Hermoso con estandarte.