Vallejo reniega de la selección por su problema con Hacienda

Paco Vallejo se niega a jugar con España la Olimpiada de Ajedrez que comenzó el domingo en Batumi (Georgia). El mejor ajedrecista español desde que Ruy López fuera considerado campeón del mundo oficioso en el siglo XV considera haber tenido "un trato muy injusto de Hacienda”. Su queja se agravó “por una actitud horrible de la embajada española” en Emiratos Árabes Unidos cuando su madre se puso muy enferma en Dubái mientras él jugaba un torneo.

Vallejo jugó al póquer por Internet en 2011, no ingresó ningún dinero en su cuenta bancaria por ganancias, perdió 5.715 euros en el balance total y no volvió a jugar. Las normas de Hacienda vigentes en ese momento tenían su base en la 35/2006, año en el que aún no existía el juego organizado por Internet. Por eso Hacienda no admitía hasta ese momento que los contribuyentes dedujesen las pérdidas de las ganancias en los juegos de azar (por ejemplo, en la lotería). De ahí que, en 2016, reclamase a Vallejo por sus ganancias totales acumuladas a lo largo de muchas sesiones (86.482 euros) sin admitir sus pérdidas (92.197 euros). Sumados los recargos y multas, Vallejo tuvo que pagar unos 100.000 euros antes de recurrir a los tribunales. Y luego otros 300.000 en gastos de hospital en Dubái cuando su madre estuvo gravísima y no recibió la ayuda que él esperaba de la Embajada.

En un extracto del acta sobre el caso, que este periódico publicó en su edición digital el pasado 8 de abril, Hacienda certifica las mencionadas pérdidas y ganancias. Pero sigue aplicándole la misma norma, a pesar de que el propio ministerio promulgó otra, la 16/2012 (del 27 de diciembre), en la que sí permite computar las pérdidas. A juzgar por dos sentencias recientes contra Hacienda en casos similares al suyo, Vallejo confía en un desenlace favorable, pero añade: “El daño que me han hecho ya es irreparable. Dudo mucho de que vaya a volver a jugar con la selección española”, dijo hace unos días a EL PAÍS.

La Olimpiada de Ajedrez, bienal, reúne a más de 2.000 jugadores de 185 países durante dos semanas. La principal incógnita en esta edición es si EEUU volverá a quitarle el oro a Rusia, como en Bakú 2016, en la competición absoluta (en la femenina, las rusas son claras favoritas). El presidente Vladímir Putin ha dicho varias veces que el ajedrez es una prioridad para el deporte ruso, y despidió personalmente a la selección el viernes en Sochi.