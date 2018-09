Tiger Woods ruge de nuevo: primera victoria en cinco años

Ya está aquí. El rey de la selva vuelve a rugir. Tiger Woods ganó este domingo el Tour Championship, su primer torneo en cinco años, en lo que supone la confirmación del regreso desde los infiernos de uno de los mayores deportistas de todos los tiempos y el golfista más relevante de los últimos 20 años. Desde aquel domingo del 4 de agosto de 2013, cuando se impuso en el Bridgstone Invitational, a este domingo 23 de septiembre de 2018, han sido 1.897 días y 48 torneos disputados entre medias en los que el Tigre peleaba por volver a ser el que fue. Un calvario de lesiones y problemas personales hicieron caer al mito a lo más oscuro.

La foto de su ficha policial en mayo del año pasado, con la cara hinchada y los ojos semicerrados después de ser detenido por conducir bajo los efectos de varios medicamentos contra el dolor, fue la señal de que había tocado fondo. La de este domingo celebrando un triunfo de nuevo, vestido de rojo como siempre, fue el símbolo de su resurrección. Lo celebró Woods emocionado, lo celebró la multitud de aficionados que seguía en vivo el despertar de la fiera, y lo celebra ya todo el mundo del golf. El hijo pródigo ha vuelto. La imagen de Tiger y Rory McIlroy caminando por la calle del 18, seguidos por una manifestación de seguidores, fue sencillamente espectacular, una escena de otra época.

Hace unos meses, la pregunta no era si volvería a ganar un grande, ni siquiera si volvería a ganar un torneo del circuito estadounidense. El mismo Tiger solo se preguntaba a sí mismo, ante su imagen dolorida en el espejo, si podría volver a jugar, a competir. Y este año ha superado todas sus expectativas. Feliz de volver a respirar verde, Tiger, de 42 años, ha paseado por los cuatro grandes admitiendo que no sabía si iba a volver a pisar otra vez un Masters de Augusta o un Open Británico. No solo eso. Este domingo volvió a ganar. Tiger está de regreso. El rey ha vuelto.

