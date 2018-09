Lorenzo: “Márquez me ha destrozado el pie y me ha arruinado la carrera”

“Estoy mal, me siento impotente. Y con mucha rabia por lo sucedido”, así, sin tapujos, se presentaba Jorge Lorenzo ante la prensa después de quedar fuera de la carrera en Aragón. Se presentó, también, con muletas y el pie derecho cubierto de yeso. Se fue al suelo en la primera curva, apenas iniciada la carrera en Alcañiz. Y se hizo daño. Tiene “una luxación metatarso falángica en el primer dedo del pie derecho y una fractura subcapital sin desplazamiento en el segundo dedo del mismo pie”. Se ha descartado la cirugía, pero tendrá que pasar revista un par de veces antes de volar hacia Thailandia, donde se celebra el siguiente gran premio en dos semanas.

La rabia de la que hablaba hace no solo referencia al hecho de haber sufrido una caída otra vez y en un fin de semana en que se contaba entre los principales candidatos a la victoria, como en Misano, sino a la salida demasiado agresiva de Márquez que, según el de Ducati, fue lo que provocó su accidente. “Márquez no iba pasado, es más que eso, se fue casi a la zona verde y me obligó a mí a salirme de la trazada; me bloqueó el paso y tuve que inclinar la moto por la zona sucia. Entré por donde podía entrar. Para no perder tres o cuatro posiciones di más gas y por eso la moto se me fue de atrás”. Así explicaba Lorenzo lo sucedido. Aunque reconoció que podría haber evitado caer si hubiera levantado la moto. “Pero me hubiera ido fuera de la pista”.

Se mostró, además, indignado porque, asegura, la acción no se comprende si uno la ve por televisión. “Además de la lesión, que es lo que más me preocupa, la otra cosa que más rabia me da es que ninguno, desde fuera, puede entender lo que ha pasado”. Por eso, afirmaba, ni siquiera se planteaba poner una reclamación.

Dolido y enfadado, Lorenzo no dejaba bajar el suflé y criticaba duramente al que será su futuro compañero en el equipo Repsol Honda: “Marc me ha reventado el pie, me ha arruinado esta carrera y seguramente también la próxima. No se gana todo en la primera curva”, decía. Y le pedía una reacción al de Honda, que no entendía haber hecho nada mal, es más, advirtió: “Es un lance de carrera. Cuando vas por la zona sucia, con la adrenalina de la salida, hay que tener mucha sangre fría para no abrir gas a tope”. El 99 respondía así: “Solo espero que me pida disculpas y que no lo vuelva a hacer, porque si no me obligará a pilotar de una manera que no me gusta”.

El de Ducati tuvo, también, palabras duras para Dirección de carrera después de que se descalificara a Fenati de la última carrera. Lorenzo cree que se sanciona aquellas acciones “que desde fuera parecen muy bestias”, pero, en cambio, no se hace nada “cuando uno se rompe un hueso por la acción de otro piloto”.