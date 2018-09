La escapada de Dovizioso en Misano, la caída de Lorenzo

Lo había avisado. Se podía correr. Correr sin más. Por puro placer. La línea buena y el golpe de gas justo, claro. Pero se podían dejar los cálculos para otro día. Intentar la escapada. Y disfrutar de un camino despejado.

Aunque las carreras que se están viendo últimamente tienden a abocar a los pilotos a un duelo de espadachines en las últimas vueltas, la de San Marino no tenía por qué ser igual. Había avisado Andrea Dovizioso: pese a la degradación habitual de las gomas Michelin, en Misano daba la sensación de que los neumáticos resistirían bien el empuje. De hecho, lo hicieron fabulosamente. Tratar de darlo todo desde los primeros giros ya no penalizaría, como le había pasado a Jorge Lorenzo en algunas carreras este curso hasta que se percató de lo importante que era, en algunos escenarios, gestionar cada vuelta para evitar ese desgaste en la goma trasera. No fue necesario en Misano.

Y ganó quien más claro lo tenía. Y ese era Dovizioso. Que no engaña. “Si alguien es capaz de abrir una brecha será muy difícil recortar esa ventaja”, anunciaba un día antes de lograr su primera victoria en el gran premio de San Marino. Porque, aunque era lícito pensar que el que trataría de ganar esa ventaja sería su compañero de equipo, el hombre de la pole, aficionado a ganar después de dominar desde el primero al último giro, como hizo en Mugello, el que se lanzó a la conquista de la Riviera de Rimini no fue Lorenzo esta vez, sino el italiano.

Enfiló la última curva a la derecha, un viraje cerrado que da paso a las dos últimas curvas del circuito de Misano, donde nunca antes había ganado, y pidió el calor del público. El brazo agitado en el aire. El cuerpo mirando a la tribuna, no a la pista. El corazón desbocado. A Márquez lo tenía a más de dos segundos de distancia, echó la vista atrás y lo corroboró. Como corroboró, también, que Lorenzo ya no estaba. Había olido la victoria, estaba remontando, y se le escurrió la moto de sus manos, perdido el control del tren delantero.

Quizá indeciso sobre cuál era la mejor estrategia, si lanzarse a lo loco a por el triunfo desde el primer giro o si tratar de dosificarse en las primeras vueltas, Lorenzo perdió la carrera en el momento en que permitió que Dovizioso, que le adelantó en la vuelta seis, se difuminara en la distancia. Ocurrió tres giros después de aquello. El italiano subió el ritmo y pilló desprevenidos a sus rivales, Lorenzo y Márquez, que le perseguían tranquilamente, augurando, quizá, un final a tres bandas. Pero en una sola vuelta, la nueve, consiguió abrir una distancia de casi un segundo, que se convirtió en 1,4 segundos cinco vueltas después. Fue cuando, de tanto dosificar esas gomas, Lorenzo desquició a Márquez, que veía cómo se iba el italiano. Consiguió adelantar al mallorquín en aquella curva 14. Y uno y otro espabilaron. Se enzarzaron en un tuya mía por el segundo puesto, confiados, quién sabe, en la posibilidad de recortar los más de dos segundos que había ganado Dovi. Quién sabe si todavía podrían ganar.

En ello estaban cuando Lorenzo cometió un error de inusual él. A cuatro vueltas del final, le había recortado medio segundo a su compañero de equipo en un visto y no visto. Y se acercó todavía un poco más en el siguiente giro. Estaba a 1,3 segundos del de Forli, tan cerca, tal lejos –tan cerca como para soñar con la remontada, tan lejos que solo un fallo del rival se lo hubiera permitido–, que acabó cayéndose. Porque el fallo lo cometió él. En la penúltima vuelta. En la octava curva, cuando inclinaba la moto a su izquierda después de la fuerte frenada que sigue a la rapidísima curva siete. Moto y piloto se deslizaron sobre el asfalto de la escapatoria. Moto y piloto volvieron a la pista. Para terminar 16º. Ni un solo punto logró arañar el español. La gloria, esta vez, era para la otra Ducati, que suma su tercer triunfo este curso y se coloca segundo de la general. Eso sí, a 67 puntos de Márquez, que gana siempre que puede. Y cuando no siempre sube al podio. Como este domingo en Misano, donde a su Honda se le atragantan las curvas lentas. Qué más da. Siempre encuentra algún recobijo que le acerque a la victoria. Como la curva 14 esta vez, un punto ideal para él: seis curvas a la derecha y, en la 15, una a la izquierda, su maniobra preferida. Ideal que rematar la jugada.