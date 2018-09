Rossi: “Necesitamos más ayuda de Japón”

“Como tengo que quedarme aquí hasta este domingo, intentaré hacer la carrera lo más rápido que pueda, que así el fin de semana acabará antes”. Así explica Valentino Rossi, 18º clasificado en Aragón, cómo es capaz de mantener la motivación, algo que le está costando “mucho” últimamente. Entre otras cosas porque “se necesita trabajar mucho para mejorar muy poco”.

Pero él no pierde la sonrisa. Ni el humor. Dice que no entiende a esos tipos que se enfadan y vociferan porque perder la cabeza no te ayuda a mejorar. Pero tampoco pierde su espíritu crítico. Por mucho que lleve 22 carreras sin ganar, las mismas que en la peor racha histórica de Yamaha (entre los años 1997 y 1998), y tenga la sensación de que hace meses que lanza el mismo mensaje.

“El equipo funciona bien, Silvano [Galbusera, su jefe técnico] y Ramon [Forcada, el de Viñales], son gente con mucha experiencia. Pero, últimamente da la sensación de que cualquier cosa que podamos hacer desde el box no va a cambiar mucho la situación, la moto sigue teniendo los mismos problemas. Necesitamos más ayuda de Japón”, dice Rossi, que tiene muy claro a quién señalar.

La fábrica de Iwata se equivocó, menospreció la incidencia de la electrónica y lo importante que era integrar el nuevo sistema de Magneti Marelli con su moto —no ha incorporado en su equipo a un experto en la materia hasta hace unas semanas, dos años y medio después del cambio—, y, además, no transmite ninguna confianza a sus pilotos, perdidos, desesperados, a veces, irreconocibles en la pista, tan incómodos van a lomos de su M1.

Sin proyecto

“Yamaha es así, no te informan de lo que pasa en Japón, creo que es común a todas las fábricas japonesas, pero el problema es que yo no sé cuál es el proyecto, no lo conocemos, no sabemos qué pasará. Solo esperamos que trabajen para mejorar la moto, porque tenemos muchos problemas. Estamos sufriendo mucho”.

La 18ª posición de Rossi en Alcañiz (saldrá 17º tras ser sancionado Morbidelli) es la peor clasificación del italiano en sus 23 años en el Mundial, solo equiparable a otro 18º puesto en Assen el 2006 del que el corredor ni se acordaba. Aquel día terminó octavo, pero, en cambio, no tiene muchas esperanzas puestas en este gran premio de Aragón, un escenario que nunca se le dio demasiado bien a Yamaha; un circuto que exige una buena aceleración, su mayor deficiencia el último año, en combinación con la habitual falta de agarre con la goma trasera, y una buena frenada, uno de sus principales problemas estos días. “No creo que acabemos ni entre los diez primeros”, concede Rossi.

Aunque también fue penalizado y saldrá 14º, inicialmente le fue un poco mejor a su compañero de equipo, que logró hacer un tiempo para clasificarse 11º. Pero no son distintos los problemas que afectan a Viñales, que, en busca de soluciones, llegó incluso a despedir a Forcada, su jefe de mecánicos, para el año próximo. “Así, es difícil mantener la motivación, porque sabemos que tenemos el potencial para estar entre los tres mejores”, indicaba. La moto, en cambio, no responde. “Todos han mejorado casi un segundo desde el año pasado, nosotros hemos bajado dos décimas”. En 12 meses ha pasado de la pole a salir 14º.