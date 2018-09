El baloncesto da un paso más con ‘su VAR’

La Supercopa que abre la temporada 2018-2019 de baloncesto este viernes en Santiago de Compostela estrena una atractiva posibilidad: que sean los entrenadores quienes pidan la revisión de una jugada. Con la intriga añadida de que si el Instant Replay les da la razón dispondrán de una segunda opción para solicitar la revisión de otra acción.

De manera que Svetislav Pesic o Pedro Martínez, los técnicos del Barcelona y el Baskonia, protagonistas de la primera semifinal (19.00, #Vamos, Movistar +), además de los tiempos muertos de rigor, también podrán reclamar a los árbitros esa revisión de una acción que, a su juicio, no haya sido correctamente arbitrada. Pablo Laso y Moncho Fernández, los entrenadores del Real Madrid y del Obradoiro, que se enfrentarán en la segunda semifinal (21.30, #Vamos, Movistar +) tomarán buena nota para hacer uso de una prerrogativa que el colectivo de los técnicos españoles llevaba reclamando hace un tiempo.

Txus Vidorreta, entrenador del Iberostar Tenerife, explica. “Estamos viviendo la revolución del Instante Replay, del VAR en el fútbol. Es algo natural, que cada vez sean más los supuestos en los que tengamos la posibilidad de no equivocarnos”. Moncho Fernández, añade: “Poder revisar una jugada revisable me parece estupendo. Y entre todos debemos intentar un poco de pedagogía. También hemos hablado de la unificación del Instant Replay en todas las competiciones. Este tipo de modificaciones me parece fantástico”.

Las acciones susceptibles de ser revisadas, en cualquier caso, están determinadas por el reglamento del Instant Replay. Esta temporada se ha ampliado el abanico. Entre las nuevas situaciones destaca la posibilidad de chequear en cualquier momento del partido si un contacto sancionado es falta normal o antideportiva, identificar los participantes en un enfrentamiento o verificar si un tapón sancionado como ilegal lo es. Asimismo, se amplía a todo el partido de la posibilidad de revisar si una canasta ha sido convertida fuera o dentro de los 24 segundos de posesión.

En el momento de sancionar una falta, los árbitros podrán verificar si el jugador que la recibe estaba realizando un lanzamiento de dos o tres puntos. Cuando un atacante comete falta en acción de tiro, se podrá verificar si el balón ha salido de sus manos antes de contactar con el defensor.

Otros supuestos se circunscriben a los dos últimos minutos del cuarto periodo y periodos extras como la posibilidad de comprobar si se ha producido una violación de fuera de banda o de fondo, si se ha producido una violación de campo atrás, siempre y cuando ésta haya sido sancionada previamente. Y en la jugada final de periodo y tiempo extra los árbitros podrán comprobar si una falta se produjo antes o después del final del periodo, siempre y cuando ésta haya sido sancionada.

En la Supercopa también se estrenarán las nuevas normas aprobadas por la FIBA. La principal afecta al reloj de posesión. Se reiniciará cada vez que el juego sea detenido por un árbitro por una falta o infracción cometida por el equipo que tiene el control de la pelota. La posesión del balón pasará al equipo rival, reiniciándose el tiempo: con 24 segundos si el partido se para en el campo propio del atacante y con 14 segundos si el partido se para en el campo rival en posición de ataque.

Si el VAR ha empezado a aplicarse esta temporada en la LaLiga de fútbol, las pruebas en la Liga de baloncesto comenzaron en 2006 y la utilización se extendió paulatinamente. Tras la firma del contrato entre la ACB y Movistar + en 2015, empezaron a ser retransmitidos todos los partidos y el Instant Replay funcionaba ya en todas las canchas la pasada temporada. En cada una, se contó con cinco cámaras que barrían todos los rincones de la pista y una adicional que apuntaba a los marcadores del tiempo de posesión y de partido.