Un metro más de baloncesto

La obsesión por ‘abrir’ la cancha y experimentar en el aprovechamiento de los espacios también acapara el debate en la NBA. Los Philadelphia 76ers se entrenan desde hace más de un año con una línea ‘virtual’ de ‘cuatro’ puntos situada a 8,8 metros del aro para impedir que se cierren las defensas rivales y fomentar el small ball o juego de bajitos que ha encumbrado a los Warriors de Steve Kerr.

“¿Por qué no establecemos una línea de cuatro puntos situada a unos 35 pies (10,67 metros)? No tardaremos mucho tiempo en ver a los jugadores tirar razonablemente cómodos desde esa distancia”, apuntó en 2016 el histórico Phil Jackson en un debate. La NBA probó la iniciativa con timidez en el partido entre famosos del pasado All Star de Los Ángeles.