Mínguez da su equipo para el Mundial con Mikel Landa entre los ocho

Alejandro Valverde liderará la selección española de ciclismo en el durísimo Mundial de Innsbruck (Austria), el domingo 30 de septiembre. En el ocho que disputará la carrera, anunciado por el seleccionador, Javier Mínguez, figura su compañero en el Movistar Mikel Landa, cuya participación, de todas maneras, no es aún segura. “Landa disputará miércoles y jueves dos carreras de un día en Italia [Giro de Toscana y Coppa Sabatini] y después de cada una me llamará para decirme qué le ha dicho su cuerpo después de dos meses sin correr”, dice Mínguez. “Y según lo que me diga, irá o no”.

Si no va Landa, su puesto lo ocupará el vizcaíno del Astana Omar Fraile, que figura como reserva en una lista que completan Jonathan Castroviejo (Sky), que disputará también el miércoles la contrarreloj, Enric Mas (Quick Step), Ion Izagirre (Bahréin), David de la Cruz (Sky), Mikel Nieve (Mitchelton) y Jesús Herrada (Cofidis). Marc Soler será, probablemente, el segundo corredor en la contrarreloj, pero no correrá en línea.

Todos ellos han disputado la reciente Vuelta, salvo Soler (Tour), Nieve, que había corrido Giro y Tour, y Landa, quien tras disputar un Tour con problemas después de la caída que sufrió en Roubaix, volvió a caerse una semana después, en la Clásica de San Sebastián, y sufrió una fractura de vértebras y costillas.

“Será muy difícil que el miércoles mismo Mikel diga si está o no para disputar el Mundial”, dice Eusebio Unzue, su director en el Movistar. “Será su primera competición en más de dos meses y no creo que las sensaciones que tenga sean definitivas”. El Giro de Toscana, que se celebra alrededor de Pontedera (Pisa), cuenta con tras ascensiones al Monte Serra, la subida de 16-17 minutos en la que el médico Luigi Cecchini realiza las pruebas de esfuerzo a sus corredores. Es también el recorrido que más cicloturistas congrega los fines de semana. “Es la más dura de las tres que tiene previsto correr Landa allí”, dice Unzue. “El jueves será la Coppa Sabatini, en Peccioli, también junto a Pisa) y el sábado, el Memorial Pantani, en Cesenatico”.

Si Landa dice sí, no correrá en Cesenatico, sino que se unirá el viernes 21 a los demás seleccionados en la concentración que mantendrán en Sierra Nevada hasta el jueves 27, cuando viajarán a Innsbruck.

Con 5.000 metros de desnivel positivo en 260 kilómetros y un repecho con pasos al 25% en la última vuelta, el recorrido de Innsbruck es uno de los más duros de los últimos años y Valverde, de 38 años, lo considera su última oportunidad para ganar el título que cerrará su palmarés. Ha subido seis veces al podio, pero nunca ha alcanzado el arcoíris. Ha ganado dos platas (2003 y 2005) y cuatro bronces (2006 y 2012 a 2014). “Espero que la Vuelta, que disputó a tope hasta el último día, no le haya cansado”, dice Mínguez. Sus principales rivales serán el italiano Vincenzo Nibali, que hizo la Vuelta solo para acumular kilómetros después de su caída en el Tour, el esloveno Primosz Roglic, el francés Julian Alaphilippe, Adam Yates, el polaco Michal Kwiatkowski (campeón del mundo en Ponferrada 2014) y, aunque él mismo se excluya, el campeón de los tres últimos años, el eslovaco Peter Sagan.