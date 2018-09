Borja Garcés, la chispa del gol

Durante el calentamiento, entre los estrechos márgenes que delimitan el pasillo por el que corren los jugadores, la figura de Borja Garcés (Melilla, 19 años) parecía desvanecerse. El canterano, miembro del Atlético B, de Segunda B, convocado de urgencia ante la plaga de lesiones que asolan al Atlético, esperaba su momento. Sus botas verdes le conferían un punto colorido que le hacían fácilmente observable desde la distancia. Con el partido a cero, Simeone lo llamó para demostrar su valía. Lo primero que escuchó Garcés, que llegó al Atlético en 2016 procedente del Rusadir, melillense, y tras desechar una propuesta del Málaga, fue una sonora pitada. No para él, ni para Rodrigo, quien le dio la alternativa, sino para su entrenador.

“Me dijo que luchara a tope y que me pegara a Diego Costa para coger alguna pelota y enchufarla”, concedió el debutante tras su gol. Habló ante los micrófonos porque su único disparo entre los tres palos superó a Dmitrovic en el último minuto del tiempo añadido. “Es bonito marcar, pero con un empate... Me hubiera gustado con una victoria, no estoy muy contento”, confesó. Certificado el empate Simeone se le abalanzó sobre el campo para felicitarle, y poco después se tomó cumplida venganza por los pitos. “Está muy bien que la gente pite cuando no le gusta un cambio pero es el entrenador el que trabaja con los jugadores y si cree que puede poner a un jugador con olfato de gol lo pone y el hombre va y hace gol”, espetó.

Garcés formó parte del primer equipo durante la pretemporada del Atlético y destacó especialmente ante el PSG en la International Champions Cup. También lo hizo meses atrás, en el amistoso que disputó el Atlético en Nigeria en mayo, donde marcó uno de los tres goles de su equipo. “No es casualidad que haya marcado. Tiene muy buenas cualidades y algo que muy pocos futbolistas tienen que es gol. Hay que ir trabajando con él poco a poco”, le piropeó Simeone. “Es un chico que lo ves y quiere hacer cosas grandes. Se le nota en los entrenamientos que quiere seguir con nosotros, que no quiere bajar de categoría y es lo que necesitamos. Por algo el entrenador lo puso a él y no a otros compañeros, porque notó que esa chispa que tiene”, le felicitó también Giménez.

Manolo, al que se le conoce más como Manolete, y Beli, sus padres, regentan un bar en Melilla, el Aragón. Allí, desde el otro lado de la barra, observaron el encuentro de su hijo, y como trascendió a partir de un vídeo publicado en las redes sociales, no pudieron contener las lágrimas por el debut goleador de Borja con el Atlético. “Hemos fallado alguna ocasión muy clara. Es debut amargo porque me hubiera gustado ganar”, mantuvo Garcés, que minutos antes de marcar, y tras generar un córner a favor de su equipo levantó los brazos hacia el público, que reaccionó inmediatamente.

Las bajas de Kalinic y Vitolo en ataque obligaron a Simeone a reclamar su presencia en el partido ante el Eibar, pero está por ver si tras su buen debut se mantiene en las próximas listas. La primera ocasión ya la ha aprovechado.