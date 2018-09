Simeone: “Cada uno puede verlo del lado que quiera, yo del positivo”

Un empate en el minuto 90 tiene resuelve la duda habitual que esconden las tablas en el fútbol. La justicia en el reparto de puntos es siempre cuestionable, menos cuando sucede en el último compás del encuentro porque en ese punto el que nivela la balanza tiene la sensación de haber evitado una derrota, y no de haber sido incapaz de lograr la victoria. "Eso es el Atlético, llega el minuto 90, empata y hasta luego", resumió Diego Simeone en sala de prensa. Antes de ponerle el lazo a su intervención con lo que pareció un eslogan, el técnico argentino salió al paso de los pitos recibidos durante el cambio de Rodrigo, al que sustituyó el salvador Borja Garcés. "La gente es muy impulsiva al sentimiento que tiene", comenzó. "Y si está viendo que un futbolista está jugando bien quiere que siga. Pero el entrenador que trabaja con ellos cree que puede poner a otro con olfato de gol y el hombre va y hace gol", se defendió.

"Sí que es verdad que puede que el calor les haya afectado más a ellos que a nosotros. Y estas semanas han sido raras con los jugadores dando vueltas por ahí con sus selecciones"; se sumó José Luis Mendilibar, quien a pesar del enorme partido de su portero, el serbio Dmitrovic, no quiso elevarlo por encima del resto. "Para eso están los porteros", se limitó a decir el preparador vasco. "Fue la figura del partido"; sostuvo por su parte Simeone, que a diferencia de su colega sí que quiso centrar gran parte del resultado en la actuación del meta rival. "Lo que me preocupaba era no generar ocasiones de gol y las hicimos, pero el portero fue la figura. Costa, Griezmann, Godín, Koke... Todos tuvieron oportunidades", concedió Simeone.

Con el segundo empate en cuatro partidos el Atlético suma cinco puntos de doce posibles, una situación que no le permite encaramarse a los puestos altos de la clasificación. "Sí que hay cierta sensación de preocupación en el vestuario", confesó Giménez. "Somos el Atlético de Madrid, queremos y debemos estar allí arriba", añadió el central uruguayo. "El calor ha sido horroroso, peor para los dos equipos. Lo que es cierto es que hay jugadores que vienen de jugar con sus selecciones y esa fatiga puede notarse", mantuvo Giménez. "Me quedo con un montón de cosas positivas de este partido. Está en cada uno decidir cómo quiere ver las situaciones, yo la veo más para el lado positivo que para el negativo", explicó Simeone.