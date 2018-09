Fornals cambia la cara al Villarreal para vencer al Leganés

En la pizarra todos los entrenadores son válidos. Los buenos se distinguen cuando comienza a rodar el balón y surgen los problemas. Un cambio de Calleja en el descanso le cambió la pálida cara al Villarreal que sobrevivió hasta entonces al ánimo del Leganés y sus propias miserias para llevarse el partido de forma agónica (0-1). Entró Pablo Fornals tras el descanso y el conjunto castellonense se iluminó y se soltó en ataque. Hasta lograr ponerse en ventaja en el partido gracias al gol de Bacca en el primer balón que tocó al poco de pisar el césped de Butarque. El acierto del colombiano resultó suficiente al Villarreal para vencer a un Leganés en el que sus buenas intenciones chocan con sus limitaciones ofensivas. Calleja rectificó a tiempo.

4-2-3-1 Mauricio Pellegrino 1 Pichu 22 Siovas 12 Cambio 84' Sale Juanfran Tarjeta amarilla 63' Tarjeta amarilla Nyom 3 Tarjeta amarilla 93' Tarjeta amarilla Bustinza 5 Tarjeta amarilla 26' Tarjeta amarilla Jonathan Silva 21 Tarjeta amarilla 81' Tarjeta amarilla Rubén Pérez 10 El Zhar 4 Cambio 72' Sale Óscar Rodríguez Diego Rolán 17 Cambio 61' Sale Michael Santos Eraso 6 Gumbau 9 Guido Carrillo 1 Asenjo 3 Álvaro 6 Tarjeta amarilla 93' Tarjeta amarilla Víctor Ruiz 11 Tarjeta amarilla 44' Tarjeta amarilla Jaume Costa 2 Tarjeta amarilla 47' Tarjeta amarilla Mario 14 Trigueros 28 Cambio 87' Sale Iturra Manu Morlanes 24 Miguel Layún 22 Cambio 45' Sale Fornals Raba 17 Cambio 59' Sale Bacca Karl Toko Ekambi 7 Gerard Moreno 4-4-2 (D.P.) Javier Calleja

Todo pudo cambiar minutos antes del gol de Bacca. El Leganés desperdició un penalti que envío a las nubes Carrillo ante la imponente presencia de Asenjo. Hasta ese instante, durante casi una hora de juego, el conjunto de Pellegrino superó en todo a un Villarreal irreconocible, poca cosa sin el esférico en sus pies. El Leganés no aprovechó su momento y Calleja recurrió a su fondo de armario para revertir la dinámica y sumar su primera victoria en la temporada tan necesitada, la que no encuentra el Leganés que seguirá colista.

Leganés

Villarreal 46.7% POSESIÓN 53.3% REMATES Al poste A puerta Paradas Fuera Otros 2 INTERVENCIONES DEL PORTERO 3

4 TARJETAS AMARILLAS 3

0 TARJETAS ROJAS 0

8 FALTAS RECIBIDAS 15

16 FALTAS COMETIDAS 9

120 BALONES PERDIDOS 112

40 BALONES RECUPERADOS 36

3 FUERA DE JUEGO 3

1 PENALTIES 0

Cuatro cambios realizó Calleja de su once tipo, tres de ellos en el centro del campo, con Layún estrenando titularidad, ausente Cáseres al que le queda dos meses de convalecencia. Lesionado el argentino en el partido ante el Girona y a la espera de la recuperación definitiva de Bruno Soriano, el Villarreal ha encontrado en Iturra un parche temporal. El centrocampista chileno disputó sus primeros minutos de amarillo en Butarque. Los canteranos Raba y Morlanes acompañaban a Trigueros y el polivalente Layún en la medular, con Cazorla y Fornals en la suplencia.

De inicio, el centro del campo blando del Villarreal permitió al Leganés, con las novedades de Nyom y Rolan, controlar el choque siendo más enérgico que su oponente. El área de Asenjo era más frecuentada que la de Cuéllar. La presión pepinera incomodaba a los amarillos que no encontraban la manera de secuenciar pases y conectar con Ekambi y Gerard Moreno.

Más directo, el Leganés forzaba situaciones de peligro a balón parado, cuestión alérgica para el Villarreal al igual que los centros laterales, al parecer, asignaturas optativas en la ciudad deportiva de Miralcamp a las que no se le presta la atención y dedicación que requieren. En las dos últimas acciones del primer acto, Carrillo, en sendos remates de cabeza pudo adelantar a los de Pellegrino, evitando Asenjo que la primera ocasión del argentino terminara en gol y que tuvo seguidamente su segunda oportunidad a la salida del córner provocado por el portero palentino.

El Leganés, con poco, encontraba la forma de finalizar sus acciones frente a Asenjo superando al Villarreal en el cuerpo a cuerpo y en las batallas individuales en el centro del campo, faltos de jerarquía los castellonenses con los jóvenes Morlanes y Raba, intrascendente en ataque el cántabro y con escaso sacrificio defensivo, sustituido por Fornals al regreso del receso. El equipo de Calleja, aturdido, abrazó el descanso aliviado con el empate.

Si la cosa no pintaba bien en el primer acto, se le puso marrón en el inicio del segundo, tras decretar el colegiado penalti de Mario por interpretar que la mano despegada del cuerpo del capitán amarillo era voluntaria tras interceptar el disparo de Rolan. No lo pareció ni el VAR corrigió la situación. Desde los once metros, Carrillo envío la pena máxima al cielo de Leganés.

El fallo del argentino derivó en un choque que se fue desequilibrando y coloreando de amarillo. Con más ritmo, el Villarreal comenzó a preocupar a la defensa pepinera que disfrutó de una primera mitad relajada. La entrada de Fornals dio otra dimensión a la creación amarilla. Y la de Bacca le procuró remate. Cinco minutos después de su entrada al terreno de juego, el colombiano peinó de cabeza una falta lateral botada por Layún para anotar el 0-1.

El gol aturdió al Leganés y el Villarreal comenzó a parecerse a lo que pretende ser. Dominó los tiempos del partido que pudo matar Layún con una falta que envío al poste izquierdo de Cuéllar. Y defendió el apretón final del Leganés para abrazar su primera victoria.