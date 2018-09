Messi se toma un respiro

Desde que Lionel Messi se estrenó con la selección argentina el 17 de agosto de 2005 ante Hungría, la Albiceleste ha disputado 172 partidos. El 10 del Barcelona participó en 134. Se perdió 15 por lesión, dos por sanción, 16 porque la convocatoria solo incluía a jugadores del campeonato nacional y en cinco los técnicos entendieron que era mejor no cargar sus piernas con minutos innecesarios en partidos amistosos. Ni siquiera cuando anunció que dejaba la selección tras perder la tercera final consecutiva, en la Copa América de 2016, Messi faltó a un duelo por decisión propia. Sin embargo, después del último varapalo de Argentina en Rusia, el rosarino le dio tregua a sus piernas, y sobre todo a su cabeza, en la última jornada de la FIFA.

“Se tomará un descanso, un tiempo para recargar energía, y va a volver a vestir la camiseta de la selección”, advirtió Sergio Romero, portero de Argentina, y miembro del grupo de amigos de Messi. “Es raro, pero está bien que Leo se tome un descanso”, subrayó Icardi. El azulgrana no se olvida de Argentina. El domingo, después de la victoria de la Albiceleste ante Guatemala (3-0), Messi publicó una foto en Instagram junto a su mujer y sus tres hijos. Y un par de balones como testigos. La particularidad era que La Pulga llevaba los pantalones de la Albiceleste. Sus compañeros tampoco se olvidan de él. Nadie usó el dorsal 10 en su ausencia. “La camiseta número 10 es de Leo hasta que él diga si va a seguir o no en la selección. Nosotros, como cuerpo técnico, no tenemos una negativa de su parte y por eso tomé la decisión de que no la use nadie”, aseguró Lionel Scaloni, entrenador interino de la selección argentina.

Las rotaciones

Todavía ni Messi, a los 31 años, sabe si es un adiós o un hasta luego; en cualquier caso, su duda es un alivio para el Barça. El 10 vivió una situación prácticamente inédita a estas alturas del curso: 14 días sin partidos. El 10 se ahorró 180 minutos de amistosos y 20.315 kilómetros en vuelos. Sin tener en cuenta los viajes en el último Mundial, la campaña pasada el rosarino recorrió más de 54.000 kilómetros. “De Leo siempre espero que rinda al máximo nivel, eso no cambia nunca. Pero claro que es una ventaja para nosotros que no haya ido con su selección”, sostuvo Ernesto Valverde, que también contó en Barcelona con la presencia de Jordi Alba y Piqué, ayer habituales en la Roja, hoy fuera de la plantilla de Luis Enrique. Alba por decisión técnica del asturiano, Piqué porque dejó La Roja. “Desde luego es algo que tenemos en cuenta el hecho de que haya jugadores que no hayan tenido ese desgaste con sus selecciones. Han tenido más margen para entrenar, para descansar y evitar esos desgastes kilómetros...”, subrayó el entrenador azulgrana, antes del duelo de hoy en Anoeta (16.15, beIN LaLiga).

En los próximos 23 días, el cuadro azulgrana tiene en la agenda siete partidos. “Habrá que rotar jugadores para evitar lesiones y para estar lo suficientemente frescos”, reveló el Txingurri. Hasta ahora, en el amanecer de temporada, Valverde tiró de sus muchachos más conocidos: Messi (360 minutos), Luis Suárez (360), Piqué (360), Alba (360), Ter Stegen (360), Busquets (340), Dembélé (329), Rakitic (295), Sergi Roberto (270) y Umtiti (245). Mientras que los cuatro refuerzos del verano apenas asomaron por el Camp Nou, Lenglet (115), Arthur (81), Vidal (41) y Malcom (seis). Todo cambiará. “Tenemos que utilizar a toda la plantilla y no solo echar mano de once jugadores para afrontar estos partidos”, explicó el entrenador azulgrana. Al Barça le aprieta el calendario y Valverde apunta a rotar. Eso sí, Messi juega seguro. El 10 está descansado. Lo necesitaba.