Romano Fenati: “No correré nunca más. Vuelvo a la ferretería”

La peligrosa macarrada del domingo en Misano le salió relativamente barata a Romano Fenati en un primer momento. Los comisarios del Mundial de Motociclismo tan solo impusieron dos carreras de sanción al italiano por tocar el freno de Stefano Manzi en plena prueba de Moto2. El mundo del motociclismo coincidía en que parecía poca cosa dada la peligrosidad del acto, pero la cascada de reacciones que se produjo desde entonces puede que haya sepultado la carrera del piloto definitivamente.

“No correré nunca más”, anunció Fenati en una entrevista publicada ayer en el diario italiano La Repubblica. Su paso atrás llegó a la vez que el último y más duro castigo: la retirada de su licencia de piloto por parte de la Federación Italiana de Motociclismo. “Considerada la gravedad del gesto, la petición del fiscal federal fue integralmente acogida y el Tribunal Federal ha dispuesto para Romano Fenati la suspensión de todas las actividades deportivas y federales, con retiro de la licencia de piloto”, anunció el organismo.

Ya el lunes, su equipo, el Martinelli Snipers, comunicó el despido del motorista; lo mismo que la estructura que iba a contratarle para la temporada que viene, MV Augusta. “Ya no es mi mundo, demasiada injusticia. Yo me he equivocado, es verdad, pero a nadie le importa mi dolor. Yo no fui un verdadero hombre, no fui capaz de manejar la ira, pero también Manzi pudo haberme matado”, se justificaba Fenati ayer mismo.

A los 22 años, su carrera parece finiquitada. El domingo tras la carrera la mayoría de los pilotos coincidían en lo extremadamente peligroso que había sido su acto. “Se le ha parado el cerebro. Me parece poca sanción”, sentenció Marc Márquez. Otros como Cal Crutchlow ya pedían lo que finalmente se produjo ayer: “Que no le dejen correr más en este Mundial, que le expulsen para siempre”. El otro implicado, Manzi, afirmó que había intentado matarlo. “¿Cómo puede decir algo así? Solo quise hacerle ver que fuese con más calma. Un gesto que quería decir: ‘Detente, si quiero te puedo hacer caer”, respondió Fenati, que no dudó en calificar su acto como una “equivocación”. “No debí actuar así”.

Acabar los estudios

A Fenati le toca ahora empezar a pensar en un futuro alejado de las motos. Quizás el estigma no le dure para siempre, pero el piloto de Ascoli ya maneja planes más llanos. “Me toca volver a la escuela. Acabaré mis estudios, me falta solo un año. Mientras, volveré a la ferretería”, cuenta en referencia al negocio de su abuelo.

La carrera de un piloto joven y talentoso parece arruinada por un ataque de ira, aunque no es el único en su currículum. Estos días se han recordado patadas, codazos y enfrentamientos con rivales y gente de su equipo, un historial que no concuerda con la autodefensa que empleó tras el incidente al señalar que había sido un caso aislado. Ayer ya reconocía sus dificultades para controlarse a veces. “Hay gente que siempre se las arregla para mantener la calma, que nunca hace algo estúpido, pero si yo fuera así, nunca habría competido en moto, habría entrado en el clero”.