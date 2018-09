El Comité de Competición “ejerce” de VAR

El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol dejó este miércoles sin efecto la segunda tarjeta amarilla que el mediocentro del Sevilla Roque Mesa vio en el partido del pasado domingo contra el Betis y que supuso su expulsión. La decisión no solo aviva la polémica en torno a la jugada más controvertida del derbi sevillano. Los árbitros del VAR no intervinieron en la jugada al considerar que no se trataba de un error flagrante.

En el minuto 65 del encuentro, tras una acción de ataque del Sevilla, Mesa se encaminaba en dirección al portero del equipo rival, Pau López, que tenía el balón en las manos, cuando se produjo un encontronazo entre ellos dentro del área bética. El árbitro, Jesús Gil Manzano, interpretó que el centrocampista visitante entorpeció el saque del guardameta y le mostró la cartulina amarilla. El Sevilla reclamó falta de López y, por tanto, penalti y apeló a la Federación aportando las grabaciones en las que apoyaba sus alegaciones.

En sus consideraciones, el Comité de Competición da la razón al club de Nervión: "El jugador amonestado, si bien se desplaza en dirección del portero rival, no lo hace con tal contundencia como para interpretar que se interpone en su avance. Más bien al contrario, se concluye que es el portero adversario quien se echa encima del jugador amonestado, derribándole. De acuerdo con lo anterior, se estima que existe un error manifiesto en lo reflejado en el acta arbitral".

El VAR no advirtió al árbitro principal del encuentro para que comprobara la repetición. La FIFA no establece que el videoarbitraje se utilice para revisar una segunda tarjeta amarilla, pero sí lo autoriza para evitar que se tomen decisiones erróneas relativas a la señalización, o no, de un penalti. El domingo, el VAR entendió que la jugada era interpretable y, por ello, no se comunicó con el colegiado. La corrección del Comité de Competición a partir de las mismas imágenes que pudo haber visto Gil Manzano, puede sentar un peligroso precedente para la articulación de este sistema de supervisión a solo tres jornadas de su puesta en marcha, puesto que cuestiona los criterios interpretativos de los responsables del VAR a la hora de decidir si interrumpe el juego o no.

El pasado lunes, Carlos Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, compareció para abordar el funcionamiento del videoarbitraje en lo que va de Liga. "El VAR solamente detecta errores claros y manifiestos, para que luego el árbitro decida. El VAR no decide nada, el árbitro es el que toma la decisión. El árbitro nunca pide el VAR, es el VAR el que le llama en el caso de que detecte algún error importante", aseguró. La resolución del Comité de Competición que deja sin efecto la segunda amarilla de Mesa alude en dos ocasiones a "la existencia de un error material manifiesto".

La polémica jugada desató las críticas del técnico del Sevilla, Pablo Machín, que consideró la expulsión del jugador canario "determinante" para la derrota de su equipo ante el Betis, que marcó el único gol del partido cuando su vecino ya estaba con diez jugadores. "Se supone que el VAR iba a hacer un bien al fútbol, hacer justicia", sostuvo. El choque entre Mesa y Pau López ha sido analizado hasta la saciedad estos días, desde aficionados en los bares hasta por profesionales, salvo por el VAR.

Roque Mesa podrá disputar el siguiente partido del Sevilla, contra el Getafe el próximo domingo en Nervión.