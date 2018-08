Jorge Mendes considera “ridículo” que el mejor jugador de la UEFA sea Modric y no Cristiano Ronaldo

El mediocampista croata del Real Madrid Luka Modric ha sido premiado este jueves por la UEFA como el mejor jugador del año. Al galardón también estaban nominados su excompañero de equipo, Cristiano Ronaldo, y el delantero egipcio del Liverpool, Mohamed Salah. De esta manera, Modric ha roto la racha del atacante portugués, ahora jugador de la Juventus, que había levantado este trofeo en tres de los últimos cuatro años pero que en esta ocasión ni estuvo presente en la gala. Ante este hecho, el agente de Cristiano, Jorge Mendes, ha calificado como “simplemente ridículo” que el premio haya sido entregado a Modric y no al portugués, en unas declaraciones al diario deportivo Record.

"El fútbol se juega dentro de cuatro rayas, y ahí Cristiano Ronaldo ganó. Marcó 15 goles, llevando al Madrid a la conquista de la Champions una vez más. Es simplemente ridículo", declaró el agente portugués, que quiso aclarar que no pone en cuestión al ganador, Modric, que para él "es el mejor en su posición".

El jurado, compuesto por 80 entrenadores de clubes participantes tanto en la Liga de Campeones (32) como en la Liga Europa (48), más 55 periodistas integrantes del grupo European Sports Media, votaron a Modric como número uno de Europa. El croata, clave en la conquista de la decimotercera Champions del Real Madrid y del subcampeonato de su selección en el Mundial, sumó un total de 313 puntos, mientras que Cristiano recibió 223 y Salah fue votado por 134 miembros.

Tras recibir el galardón, Modric ha afirmado que está “seguro” de que este es el mejor año de su carrera, que significa mucho ganar por encima de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, además de que durante el verano no se vio fuera del Madrid, luego de que se especulara con su salida hacia el Inter de Milán. “Ganar este premio antes que Cristiano, Mohamed (Salah) o Messi significa mucho. He estado trabajando para llegar a lo más alto posible y gracias a Dios estoy aquí. Estoy seguro de que es el mejor año de mi carrera, individual y colectivamente”, ha dicho el jugador del Real Madrid ante los medios.

En otros asuntos, Modric ha dejado claro que no se vio fichando por otro club este verano. “No, no me he visto fuera. Estoy en el mejor club del mundo. No estoy feliz, estoy muy feliz de estar aquí y tranquilo. Quiero seguir haciendo las cosas bien”, ha precisado.

El ex jugador del Tottenham, que se integró más tarde al día a día con el equipo que ahora dirige Julen Lopetegui, ha jugado 95 minutos en tres encuentros oficiales. Un hecho que a Modric no le inquieta. “Llegué más tarde que otros, no me sorprende. Hablé con el míster y él quiere incluirme poco a poco. A mí me gustaría jugar enseguida, pero el entrenador me ha dicho que esté tranquilo y que trabaje para ponerme en forma. Ya llegará el momento”, ha asegurado.