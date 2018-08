Roberto Martínez: “Veo a Courtois titular”

El español más destacado del Mundial acaba de llegar de unas vacaciones en Ibiza, su destino veraniego desde hace años. Vuelve al trabajo con el regusto dulce del tercer puesto en Rusia, el mejor resultado de la historia de Bélgica en el torneo. Aunque Roberto Martínez (Balaguer, Lérida, 45 años), no se queda a vivir en los recuerdos, y tiene puesta la mirada ya en la inminente Liga de Naciones. A su alrededor todos se empeñan en revivir el éxito veraniego: una televisión japonesa aguarda su turno para interrogarle sobre el partido que el combinado nipón perdió ante los Diablos Rojos. Martínez, habituado a moverse en chándal entre las instalaciones de la ciudad deportiva, luce un impecable traje claro para atender a los periodistas. Un año y nueve meses después de su aterrizaje, sigue recibiendo tres horas semanales de clases particulares de francés y neerlandés para mejorar su integración. Y es un hombre querido en Bélgica. Lejos queda el día en que el estadio Rey Balduino de Bruselas reclamaba la vuelta de Marc Wilmots tras la derrota en su estreno contra España.

Pregunta. Waterloo le concede este domingo el título de ciudadano de honor. ¿Se puede decir ya que es el catalán más famoso del municipio?

Respuesta. (Ríe). Me encanta Waterloo. La gente no sabe lo bonito que es y lo fácil que es vivir allí, pero yo creo que el ser más popular o no es algo que depende de la gente. Puigdemont y yo nunca nos hemos cruzado.

P. ¿Cuántas veces ha visto repetido el partido contra Francia?

R. Cuatro, pero solo para preparar el tercer y cuarto puesto contra Inglaterra. Ninguna desde que acabó el Mundial. Jugamos contra la nación que ganó. Y cuando lo analizas te das cuenta de que fue muy cerrado y perdimos en una acción a balón parado. Podía haber ido a cualquier lado. No es de aquellos partidos en que hubieras hecho algo diferente. Nos puede ayudar mucho para el futuro porque creo que el dolor que Francia arrastraba de la derrota ante Portugal en la final de la Eurocopa le ayudó a manejar este partido.

P. ¿Se puede decir que les resultó más difícil ganar a Japón que a Brasil?

R. Fue distinto. Japón jugó muy bien. Fue el equipo que nos defendió mejor con menos jugadores. Los dos laterales hicieron un gran partido. El de Brasil fue distinto, desde el principio tienes que creer que vas a ganar. Es probablemente la experiencia más bonita que he tenido. Jugamos muy exigente tácticamente.

P. Renovó su contrato antes del Mundial hasta 2020, pero ¿cree sinceramente que si hubiera caído en ronda de grupos o ante Japón habría seguido?

R. En fútbol hablar de situaciones hipotéticas no lleva a nada. Está claro que íbamos al Mundial para hacerlo bien. Y hay muchos signos de que fuimos un equipo. Diez jugadores marcaron, fuimos los máximos goleadores, y la tercera plaza es la mejor en la historia del fútbol belga.

P. ¿Qué noche durmió peor en Rusia?

R. Generalmente duermo muy bien. La noche que dormí peor fue la primera, antes del partido ante Panamá, porque supone el final de la preparación. Llevas dos años esperando ese momento. Es como el día de Reyes. Tienes tanta ilusión que flota una excitación distinta.

P. Para Lopetegui, perdérselo debió ser un duro golpe.

R. Fue una lástima porque sé todo el trabajo que hay detrás. Mucho de forma oscura. Viajar. Visualizar lo que va a pasar en el torneo, cómo van a reaccionar los jugadores, qué personalidades necesitas. Y coincidimos en muchos partidos, sobre todo en la Premier League, pero también en Francia. Sabía la cantidad de horas que puso en ese proyecto. Desde mi punto de vista, a una selección no le ayuda que después de dos años no puedas dirigir el equipo que has elegido tú.

P. ¿Pero es ético que el fichaje de un seleccionador se conozca justo antes del Mundial?

R. No puedo opinar de esa situación en concreto, pero hay muchísimos casos de entrenadores que participan en el Mundial que ya están comprometidos con otro proyecto a nivel de club.<QF>

P. Tras el Mundial, su cotización ha subido. Habrá recibido ofertas.

R. Sí, pero eso es la bolsa de trabajo del fútbol. El Mundial es el gran escaparate del fútbol.

P. ¿Alguna de LaLiga?

R. Ninguna. Pero es una Liga muy interesante a nivel táctico. Y está trabajando mucho para abrirse mercado fuera de España. Lo he comprobado en países como India o China. Me fui a Reino Unido a los 21 años y estuve otros 21 años allí antes de venir a Bélgica. Pero crecí en el Zaragoza y hay lazos que no se olvidan.

P. ¿Le contactó la selección española antes de llamar a Luis Enrique?

R. No, no.

P. Siguiendo con España. Courtois no ha debutado todavía. ¿Le ve titular?

R. Sí. Es un joven con muchísima experiencia. Ha ido creciendo, y cuanto más se le exija y se le empuje más resultado dará. Ya sé que ser número uno del Real Madrid implica un nivel alto de competencia, pero trabajo con él y puedo decir que está en el mejor momento de su carrera.

P. ¿Qué pueden esperar los valencianistas de Batsuhayi?

R. Un jugador intuitivo capaz de marcar goles donde otros no pueden. Si le das cariño te lo devuelve con goles. Es un chico que vive por y para el fútbol. Muy a la antigua. Se le ve en la sonrisa que tiene cuando está en el terreno de juego. Creo que el sistema de Marcelino puede sacar lo mejor de él.

P. Esos dos nombres son algunos de los fichajes de LaLiga, pero el mercado ha movido poco dinero si se compara con la Premier.

R. No me sorprende. Piense que viene de un contrato televisivo. Hoy en día el valor del futbolista ha desaparecido, ya no existe. Es lo que estás dispuesto a pagar. Por ejemplo, el Tottenham no ha fichado. Será muy interesante valorar eso al final de temporada. Gastar no es sinónimo de buena gestión.

P. Su próximo gran reto como seleccionador belga será la Eurocopa. ¿Cambiará algo que se les sitúe entre los favoritos?

R. Es una faceta nueva en la que tenemos que encontrarnos cómodos. Es importante que entendamos que habrá una percepción distinta, pero eso no trastocará nuestra forma de jugar. Somos un equipo que quiere tener el balón. Pero es un rol psicológico al que tenemos que adaptarnos bien. La Eurocopa va a ser muy competida porque los cuatro equipos de la semifinal del Mundial eran europeos.

P. Deme algunos nombres que puedan entrar en la selección.

R. Hay seis o siete jugadores que pueden entrar en el grupo. Jóvenes a los que seguimos de cerca y pueden dar un aire distinto. Dennis Praet, de la Sampdoria, lleva mucho tiempo haciéndolo muy bien. También Timothy Castagne (Atalanta), por hablarte de lo que tenemos en Italia. Esta generación tiene muy difícil desbancar a los que tienen delante de ellos. Seremos muy estrictos con el nivel que se necesita para ser convocados.