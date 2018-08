Bruno Hortelano se queda lejos de sus récords en Getafe

Bruno Hortelano es un fenómeno, pero no consiguió batir sus récords de España de 100m (10,06s) y 200m (20,04s), y quizás sea mejor así. El atletismo no es solo competición contra el cronómetro. También es campeonatos y lucha contra rivales. “Aunque a veces no lo parezca, Bruno es humano”, dice su mánager y consejero Alberto Armas, que quiso organizar un control discreto en la apartada pista de Getafe para ensayar futuras estrategias en grandes campeonatos y cerrar su temporada ante la afición, y vio cómo se desbordaba la atención mediática. Más de 2.000 personas abarrotaron las gradas del estadio de atletismo getafense y el Telediario de La 1 emitió la carrera de los 200m de Hortelano contra sí mismo.

Ningún otro atleta español había logrado antes tal movilización popular para una carrera contra el tiempo. Salió por la calle 6 y tras dos zancadas en la curva, que tomó aceleradamente, ya había devorado la compensación de su rival por la siete. Falto de referencias, el público esperó a que se anunciara el tiempo por los altavoces, que fue de 20,56s. Una marca del mismo nivel que la que dos horas y media antes había conseguido en los 100m, 10,31s, ambas muy lejos no solo de sus récords sino también de sus registros en sus últimas competiciones.

"No ha habido récord, pero mi propósito no era buscar un récord. Solo buscaba lo mejor de mí", dice Hortelano. "Me he notado muy cansado, pero el año próximo seguiré como siempre, buscando mis límites".