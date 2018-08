El doble desafío de Bruno Hortelano en Getafe

La vida es para Bruno Hortelano una sucesión de desafíos, una necesidad casi compulsiva de medirse consigo mismo, aceleradamente. Apenas dos semanas después de los Europeos de Berlín, un campeonato que para la mayoría de los atletas españoles señaló el final de la temporada, el plusmarquista nacional de los 100m (10,06s), los 200m (20,04s) y los 400m (44,69s) vuelve a la pista para tratar de apagar su sed. Será el miércoles 29 de agosto, en Getafe, Madrid, el tartán tan duro como rápido en el verano abrasador en el que ya, hace un mes, batió por última vez el récord nacional de los 200m. Y será una doble prueba, un 100m (19h) y un 200m (21h), separados por dos horas de recuperación.

“Será lo que se llama un control, una prueba sin rivales de gran nivel, montada a propósito para él”, explica Alberto Armas, el agente de Hortelano, una persona que, como el velocista del guante negro, es un caldero en el que bullen constantes las iniciativas. “La razón primera es que se encuentra tan bien que le parece un desperdicio no correr para buscar una buena marca. El hacer el 100m y el 200m con dos horas de separación es una forma también de ensayar las condiciones de las grandes competiciones, y su capacidad de recuperación”. El objetivo, por supuesto, aunque no lo quiera hacer público, es batir sus récords en ambas distancias, lo que implicaría incluso pasar por debajo de los 10s y de los 20s. “No nos vamos a engañar”, dice Armas. “Si no estuviera muy muy bien y no viera posibles esos objetivos no habría organizado esto”.

El primer récord de España logrado por Hortelano fue el de los 100m. Lo hizo en junio de 2016. Dos semanas después, el 7 de julio, terminó cuarto en los Europeos de Ámsterdam. Desde entonces no ha vuelto a correr los 100m. “No lo ha hecho esta temporada, la de su regreso tras recuperarse del accidente, por el temor a lesionarse”, dice Armas.

Si baja los 10s, Hortelano sería el 20º atleta europeo que lo consigue en la historia. El último que lo hizo, el 19º, fue el joven italiano Filippo Tortu, 9,99s en junio en la pista de Moratalaz, la del récord de Hortelano. De 20s en los 200m han descendido 10 velocistas europeos.