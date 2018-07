Las semifinales de Bruno Hortelano: 150 metros y 20,04s

Llega la noticia a Francia de que Bruno Hortelano ha batido el récord de España de los 200m en las semifinales de los campeonatos de España, en Getafe. Lo ha dejado en 20,04s (+0,8 m/s de viento), ocho centésimas menos de la plusmarca que estableció hace dos años en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, y cuando se le llama a Alberto Armas a la hora de la comida para que cuente cómo ha sido, el mánager del atleta responde antes de que se le pregunte: “¿Tú, que crees? En la semifinal ha corrido solo 150 metros y después se ha dejado ir, solo manteniendo la técnica, siguiendo las órdenes de su entrenador, Adrian Durant. Claro que está para bajar de los 20s…”

La final es a las 20.00 (Tdp). A las 13.20, sin correr a tope y sin rivales que le empujaran (el segundo se quedó a un segundo menos una centésima), en la semifinal, Hortelano, uno de los atletas españoles más excepcionales de la historia, se quedó a cinco centésimas de una de las barreras que marcan la diferencia entre lo muy bueno y lo extraordinario, la de los 20s en los 200m.

La orden de Durant, siempre pensando en los Europeos de Berlín, en la segunda semana de agosto, es que corra a tope la final, buscando saber exactamente dónde están sus límites. Después de la semifinal, se sometió a una sesión de hielo y a un masaje, seguidos por una comida ligera y una siesta. “La pista es muy rápida, muy rápida”, repite Armas. “Y las condiciones del viento, el sábado mejoraron por la tarde…”.

Los 20,04s de Hortelano son la segunda mejor marca europea del año, detrás de los 19,90s (7 de junio) del campeón del mundo, el turco Ramil Guliyev.

"No he podido parar de llorar porque me han venido los recuerdos de estos dos años tan difíciles. Pero tenía fe, siempre dije que si volvía era para estar al 110 por cien, aunque una cosa es pensarlo y otra hacerlo, cuando pasa de verdad es otra cosa", dijo el atleta al salir de la pista. Hortelano sufrió un accidente de coche en 2016 cuando regresaba de una fiesta en el norte de Madrid. El infortunio le dejó graves secuelas físicas. Estuvo a punto de perder su mano derecha.