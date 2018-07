“Me veo perfecto para los Europeos”, sentencia Hortelano tras su 20,19 en Barcelona

Bruno Hortelano sacó buena nota en Barcelona. Paró el crono de los 200 metros en 20,19 segundos, la segunda mejor marca europea del año y el cuarto mejor registro de su carrera, a siete centésimas del récord de España que estableció en 2016. Sonriente, pletórico, tras saludar al numeroso público que se dio cita en el estadio Joan Serrahima, concluyó: “ Aún estoy afinando, es la segunda marca buena que he hecho esta temporada. Me veo perfecto para Berlín”. En la capital alemana, del 7 al 12 de agosto, con ocasión de los Campeonatos de Europa, se concentran sus principales objetivos esta temporada. Hortelano superó en el mitin barcelonés a Kyle Greaux de Trinidad y a Luguelin Santos de la República Domincana.

“Ha sido muy buena carrera para lo que he hecho esta semana, en la que me he centrado en el entrenamiento de velocidad. Estoy muy satisfecho. Es mi cuarta mejor marca de siempre y si miramos dos años atrás, tengo margen de mejora”, explicó Hortelano, que el pasado 22 de junio, en el mitin de Madrid, batió el récord de España de los 400 metros con 44,69, superando los 44,96s de Cayetano Cornet, el tope que se mantuvo nada menos que durante 29 años.

Solícito con los numerosos aficionados que se arracimaron entre la cámara de llamadas y el acceso de los atletas al tartán, Hortelano, indicó: “Estoy haciendo la transición en el momento adecuado y empiezo a afinar. El volumen empieza a bajar y es ahora cuando empezarán a salir las marcas rápidas”.

El atleta nacido en Australia hace 26 años y de padres españoles, busca comparaciones después del largo periodo de casi dos años en que estuvo apartado de las pistas a causa del accidente de tráfico que sufrió en septiembre de 2016.

“Ahora mismo estoy en mejor momento de forma que en Río 2016, vuelvo a lo que sentía entonces”, sentencia. Precisamente en aquellos Juegos fue donde obtuvo el récord de España de los 200 metros.