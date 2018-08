Energía positiva para Muguruza

Era ya una franja significativa, casi dos meses, 55 días sin saborear una victoria y con la mente llena de las dudas lógicas que genera el no ganar, el intentarlo y no poder, porque el tenista al fin y al cabo funciona a partir de dinámicas e inercias. La de Garbiñe Muguruza no era buena este verano, con el tropezón en Wimbledon (segunda ronda), la ausencia en Montreal y el visto y no visto en Cincinnati (primera), dolorida además del brazo y sin poder llevar a cabo la puesta a punto adecuada. No era positiva la tendencia, pero al final, por fin, cambió.

La hispano-venezolana, de 24 años, superó a la china Shuai Zhang por 6-3 y 6-0 (en 1h 17m), y se animó después del estío complicado de este 2018, con ganas de hacerlo bien en Nueva York y mirar con mayor optimismo hacia el otoño. Solventó bien el estreno, estupenda noticia cuando se navega a contracorriente anímicamente, y se inyectó una dosis de energía positiva muy necesaria antes de afrontar en la segunda escala a la ucraniana Dayana Yastremska o la checa Karolina Muchova.

No hubo alardes en el primer parcial, resuelto después de un pequeño nudo –intercambio de breaks en los dos primeros juegos–, y a partir de ahí dominó por completo a la 34 del mundo y encadenó 10 juegos para sellar el inicio y darle brillo a la victoria en la continuación, con un rosco que a estas alturas, en estos momentos, tiene un valor mucho más alto de lo que se pueda pensar. “Llevaba tiempo sin competir y no me había ido bien”, explicaba la número 12 después ante las cámaras, muy acalorada por los 35 grados de Nueva York: “Creí que me derretía”.

Por otra parte, un suspiro, 76 minutos, resistió la número uno del mundo en Nueva York. Cuando apenas había echado a andar el torneo, Simona Halep patinó frente a Kaia Kanepi (6-2 y 6-4) y se despidió contra todo pronóstico. Campeona este año en Roland Garros, la rumana (26 años) venía además de completar una magnífica gira previa sobre cemento, con el título de Montreal bajo el brazo y la final de Cincinnati. Sin embargo, de nada le sirvió. Cedió sin que diese tiempo a pestañear, contra la 44 del mundo, y subrayó la ilógica de un circuito femenino sin leyes.

Eliminaciones de Ramos y Bautista

En la Era Abierta (desde 1968), nunca antes había sido eliminada a la primera la cabeza de serie número uno del torneo en Nueva York. Borrón, pues, para el historial de Halep, que engloba 18 títulos y esta temporada suma tres. Le queda la de Constanza el consuelo de que ocurra lo que ocurra en Flushing Meadows de aquí en adelante se mantendrá en lo más alto del ranking, porque el curso pasado cedió también en la primera ronda, frente a Maria Sharapova, y tiene una renta de más de 2.000 puntos con respecto a la danesa Caroline Wozniacki.

Su adiós abre de forma considerable la zona alta del cuadro, por donde transcurren otras referencias del circuito como Serena Williams (con la que podía haberse cruzado en los octavos), Venus, Sloane Stephens (la última campeona) o Muguruza. Pilló en frío a todo el mundo la caída, que supone la sexta de una número uno en la primera ronda de un grande durante la era moderna. Este año ya le ocurrió a Angelique Kerber en París y previamente a Martina Hingis (Wimbledon 1999 y 2001), Steffi Graf (Wimbledon 1994) y por primera vez a Virginia Ruzici (Open de Australia 1979).

En clave española, la mala noticia del arranque llegó con la eliminación de Albert Ramos, inferior al ruso Karen Khachanov (6-3, 6-2 y 6-3), y la de Roberto Bautista, apeado por Jason Kubler (6-3, 6-3 y 6-4). En el primer duelo fraticida de la jornada, antes del Nadal-Ferrer, Fernando Verdasco fue mejor que Feliciano López (6-2, 7-5 y 6-4). Mientras, el suizo Stan Wawrinka corroboró la incompetencia de Grigor Dimitrov en los grandes escenarios, una vez más (6-3, 6-2 y 7-5).